장항준이 이광수, 이선빈의 열애에 뒷북 리액션을 보인다./사진=SNS

장항준이 이광수, 이선빈의 열애에 뒷북 리액션을 보인다./사진제공=SBS

배우 이선빈이 가출 경험을 고백한다.오는 15일 첫 방송되는 SBS 예능 ‘거장항준’은 때론 찌질했고, 때론 비굴했지만 누구보다 찬란했던 장항준이 자전영화 ‘거장항준’에 톱배우들을 캐스팅하기 위해 펼쳐지는 은밀한 오디션 토크쇼다.1회 게스트로 출연한 이선빈은 “고등학생 때 데뷔하려고 가출했다”라고 파란만장한 과거를 공개한다. 그는 “아르바이트로 모은 돈을 챙기고 편지를 남긴 채 오디션을 보러 천안에서 서울로 가출했다”라며 범상치 않았던 추진력을 밝힌다. 이어 오디션 끝에 신생 기획사에서 아이돌 연습생 과정을 거쳤다는 이선빈은 수준급의 노래 실력을 뽐낸다.이선빈과 이광수의 9년 차 열애 소식에 장항준과 김풍이 동공 지진을 일으킨다. 장항준이 “남친이 이광수? 처음 알았어”라며 입을 쩍 벌린 채 말을 잇지 못하자 이선빈은 “너무하신 거 아니에요? 저희 9년이나 만났는데”라며 서운함을 보인다. 그러자 눈치를 보던 김풍이 “맞다. 나 들었어!”라고 너스레를 떤다. 무려 9년 만에 연애 사실을 접한 장항준의 '뒷북 리액션'이 어떤 웃음을 안길지 주목된다.유재명은 “둘이 같이 있는 모습을 보면 진짜 예쁘다”라며 이선빈, 이광수 커플을 실물 직관한 따끈한 후기를 전한다. 이광수와도 자주 만나는 사이라고 밝힌 유재명의 애정 어린 증언에 이어 김풍까지 “두 분 진짜 잘 어울린다”라며 이선빈, 이광수 커플을 칭찬한다. 이에 이선빈은 여유로운 미소로 “감사합니다”라고 화답한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr