이동건은 16살 연하 열애설…조윤희, 6년만 고백 "이혼 무섭지"

이미지 크게보기 배우 조윤희가 이동건과 이혼 후 6년만에 심경을 밝혔다 / 사진 = 텐아시아DB

이미지 크게보기 사진 = 황정음 유튜브 채널

조윤희가 이동건과 이혼 후 6년 만에 당시의 속마음을 꺼냈다.14일 '황정음' 채널에는 "이영&윤희 언니랑 대하 먹으러 간 날"이라는 제목의 영상이 게재됐다.영상 속 황정음은 심이영, 조윤희와 대하 가게를 찾았다. 셋은 2023년 SBS 드라마 ‘7인의 탈출'에 함께 출연한 뒤 친분을 이어오고 있다.모두 엄마인 세 사람의 화제는 아이 키우는 이야기로 흘렀다. 그러다 황정음이 조윤희의 이혼 당시를 먼저 꺼냈다.황정음은 "나는 언니한테서 항상 강한 모습을 본다"며 "예전에 언니의 이혼 기사를 보고 되게 충격받았다. 이혼은 아무나 하는 게 아니다"라고 털어놨다.황정음이 여배우에게 이혼은 무시무시한 일이라고 짚자, 조윤희는 "그치 무섭지"라며 맞장구쳤다.이어 조윤희는 "나도 내가 이렇게 용감한 줄 몰랐다"며 6년 전 결정을 되짚었다.황정음은 "강하다기보다는 용감하다. 그리고 로아를 그렇게 잘 키워내는 걸 보면서 언니가 되게 멋있다"며 조윤희를 치켜세웠다. 세 사람의 대화는 아이들까지 데리고 다 함께 캠핑을 떠나자는 약속으로 이어졌다.한편 조윤희는 2017년 이동건과 부부가 돼 딸 로아를 품에 안았고, 2020년 이혼했다. 이후 홀로 로아를 키우고 있다.지난해 5월 이동건은 연하 배우 강해림과 열애설이 불거진 바 있다. 또한 이동건은 지난 4일 SBS '미운 우리 새끼'에서 새집을 공개하며, 조윤희와 결혼 생활 때 쓰던 소파와 테이블을 그대로 쓰고 있다고 밝혔다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr