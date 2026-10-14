사진 = 32기 영숙 인스타그램

사진 = 32기 영숙 인스타그램

사진 = 32기 영숙 인스타그램

사진 = 32기 영숙 인스타그램

'나는 솔로' 32기 영숙이 그리움이 담긴 글과 함께 소소한 일상을 공개했다.32기 영숙은 최근 자신의 인스타그램에 "나에게 뜨거운 물을 많이 마시라고 말해준 사람은 모두 보고 싶은 사람이 되었다"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 32기 영숙은 햇살이 들어오는 창가 바닥에 앉아 한 손에 휴대전화를, 다른 손에는 펜을 쥔 채 옆을 올려다보고 있다. 회색 긴팔 상의 위에 하늘색 레이스 장식이 들어간 민소매 상의를 겹쳐 입고 청바지를 매치해 편안하면서도 감각적인 스타일을 선보였다. 턱선까지 내려오는 자연스러운 단발머리와 옅은 미소가 부드러운 인상을 더한다.이어진 사진에서 32기 영숙은 커다란 불독 모양 조형물 옆에 서서 양손으로 장난스러운 포즈를 취하고 있다. 파란색 브이넥 상의에 넉넉한 흰색 바지를 입고 머리를 단정하게 묶은 모습으로, 입술을 살짝 내민 표정이 귀여운 매력을 자아낸다.또 다른 사진에서 32기 영숙은 바닥에 쪼그려 앉아 펼쳐진 빨간색 종이와 그 안의 물건들을 내려다보고 있다. 회색 상의와 청바지 차림에 머리카락이 얼굴 옆으로 자연스럽게 흘러내렸으며, 무언가를 유심히 살펴보는 모습이 가까이에서 포착됐다.마지막 사진에서 32기 영숙은 거울 앞에서 휴대전화를 들고 셀카를 촬영하고 있다. 머리를 뒤로 묶고 밝은 색상의 프릴 장식 상의를 입은 채 귀여운 캐릭터 인형을 얼굴 가까이 들어 올렸다. 휴대전화에 얼굴 일부가 가려진 가운데 거울에 비친 눈매와 인형을 함께 담은 구도가 눈길을 끈다.이를 본 팬들은 "따뜻한 마음이 보이는 피드", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "엉니 살 너무 마니 빠졌다요", "아름다운 모습" 등의 댓글을 달았다.한편 32기 영숙은 앞서 ENA와 SBS Plus의 '나는솔로' 돌싱 특집에 출연해 시청자들에게 얼굴을 알렸다. 영숙은 최종 선택에서는 영식과 서로를 선택하며 최종 커플이 됐다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr