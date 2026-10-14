사진 = 10기 정숙 인스타그램

'나는 솔로' 10기 정숙이 화사한 미모를 공개했다.10기 정숙은 최근 자신의 인스타그램에 "기분전환으로 집 싱크대 교체했네요 하고 나니 넘 깔끔하고 넘 편하고 좋네요 싱크대가 코팅이 되어서 설거지 하기가 넘 좋아요 싱크대 교체하고 친구들 만나서 베트남 낼 가기전에 모여서 수다도 떨고 맛난 것도 먹고ㅎㅎㅎ한결 기분이 더 업업업 되었네요~^^"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 10기 정숙은 보라색과 분홍색 조명이 어우러진 실내에서 카메라를 향해 셀카를 촬영하고 있다. 흰색 상의를 입고 긴 머리를 뒤로 묶은 채 앞머리를 자연스럽게 내려 여성스러운 분위기를 연출했다.얼굴을 살짝 기울여 카메라를 바라보는 모습에서는 또렷한 눈매와 오뚝한 콧날, 매끈한 피부가 돋보인다. 한쪽 귀에 길게 늘어진 진주 장식 귀걸이와 목선을 따라 자리한 작은 진주 목걸이가 화사한 스타일링을 완성했다.특히 정숙은 여러 색상의 조명이 얼굴과 어깨에 비치는 가운데 차분한 표정으로 카메라를 응시하고 있다. 선명한 아이라인과 자연스러운 입술 색상이 어우러져 세련된 인상을 더했으며 부드럽게 흘러내린 옆머리가 얼굴선을 감싸고 있다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "예뻐요", "너무 예뻐", "살 빠졌어요", "더 예뻐졌어요", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.한편 SBS PLUS·ENA '나는 솔로' 돌싱특집 10기에 출연한 정숙은 자기소개에서 50억 원대의 자산을 갖고 있으며 아파트 4채와 건물 1채 등을 소유하고 있다고 밝혀 화제를 모은 바 있다. 이에 얼마 전 재산이 80억 원으로 늘었다 밝혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr