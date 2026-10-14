사진 = 이종석 인스타그램

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사진 = 이종석 인스타그램

배우 이종석이 훈훈한 근황 사진을 공개했다.이종석은 최근 자신의 인스타그램에 "부산2 재혼황후"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이종석은 실내 복도에서 벽에 몸을 기댄 채 카메라를 바라보고 있다. 회색빛 재킷과 같은 색상의 바지에 흰색 티셔츠를 매치해 깔끔한 스타일을 완성했다. 자연스럽게 이마를 덮은 갈색 머리와 살짝 미소 짓는 표정이 어우러져 부드러운 매력을 드러냈다.이어진 사진에서 이종석은 빨간색 의자에 앉아 한쪽 팔을 등받이에 걸친 채 옆을 바라보고 있다. 짙은 남색 니트에 검은색 바지를 입은 모습으로 손목에 착용한 시계가 단정한 스타일에 포인트를 더했다. 편안하게 앉아 있는 자세와 또렷한 이목구비가 눈길을 끈다.또 다른 사진에서 이종석은 창가에 커튼이 드리워진 공간에서 검은색 상의를 입고 카메라를 응시하고 있다. 테이블에 한쪽 팔을 올린 채 몸을 살짝 기울인 모습으로 은은한 미소와 자연스럽게 정돈된 헤어스타일이 차분한 분위기를 자아낸다.마지막 사진에서 이종석은 엘리베이터 안에서 고개를 살짝 돌려 카메라를 바라보고 있다. 짙은 남색 상의와 밝은 갈색 머리가 어우러진 가운데, 가까이에서 포착된 선명한 눈매와 부드러운 미소가 돋보인다.앞서 이종석은 제31회 부산국제영화제에서 열린 디즈니+ 시리즈 '재혼 황후' 관객과의 대화 및 무대인사에 참석해 신민아, 주지훈, 이세영과 함께 관객들을 만났다. '재혼 황후'는 영화제 '온 스크린' 부문에 초청돼 공개됐으며 이종석은 서왕국의 왕자 하인리 역을 맡았다.한편 이종석은 공개 연애를 하던 배우 아이유와 결별 소식을 전한 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr