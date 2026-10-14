사진 = 이소연 인스타그램

사진 = 이소연 인스타그램

배우 이소연이 반려견과 함께한 다정한 일상과 산뜻한 단발 미모를 공개했다.이소연은 최근 자신의 인스타그램에 "사랑해 엄마껌딱지 귀요미 ♡"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이소연은 하얀 침구 위에 엎드려 반려견과 얼굴을 가까이 맞대고 있다. 복슬복슬한 크림색 털의 반려견이 코끝에 입을 맞추듯 다가오자 카메라를 바라보며 부드럽게 미소 짓는 모습이 사랑스럽다. 턱선에 맞춰 자른 단정한 단발머리와 흰색 민소매 상의가 어우러져 청순하고 편안한 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 이소연은 창가에 앉아 카메라를 향해 환한 눈빛과 은은한 미소를 보내고 있다. 자연스럽게 안쪽으로 뻗친 짧은 단발머리가 갸름한 얼굴선을 돋보이게 하며, 검은색 줄무늬가 들어간 흰색 민소매 상의로 산뜻한 매력을 더했다. 화려한 액세서리 없이도 또렷한 눈매와 맑은 피부가 돋보이는 모습이다.이를 본 팬들은 "머리 넘 잘어울리네", "아름답다", "너무 예뻐", "이소연 화이팅", "진짜 이쁘시다", "누나 멋져요" 등의 댓글을 달았다.한편 1982년생으로 44세인 이소연은 2003년 영화 ‘스캔들 : 조선남녀상열지사’로 데뷔 후 드라마 ‘봄날’,‘신입사원’,‘결혼합시다’,‘봄의 왈츠’,‘동이’,‘내 사랑 내 곁에’,‘루비반지’,‘미스 몬테크리스토’ 등 매 작품 다채로운 연기를 보여왔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr