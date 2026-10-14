개그우먼 이세영이 맛집 탐방 중 찍은 사진으로 세련된 미모와 날씬한 몸매를 뽐냈다.
이세영은 최근 자신의 인스타그램에 "하루만에 5곳 유명 맛집만 골라서 시간 아끼기"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 이세영은 음식이 가득 담긴 커다란 냄비를 앞에 두고 테이블에 앉아 은은한 미소를 짓고 있다. 턱선까지 내려오는 검은색 단발머리에 가벼운 앞머리를 내린 모습으로, 시선을 아래로 향한 채 부드러운 표정을 보여준다.
하얀색 민소매 크롭톱은 잘록한 허리와 매끈한 어깨 라인을 드러내며 길게 늘어뜨린 목걸이와 허리의 벨트가 스타일링에 포인트를 더한다. 편안하게 앉아 있는 자연스러운 모습에서도 또렷한 이목구비와 단정한 단발 스타일이 돋보인다.
이를 본 팬들은 "세상에 언니 넘 예뽀", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "예뿌다", "어니 짱예뻐염", "몸매 뒤집어져" 등의 댓글을 달았다.
한편 1989년생으로 37세인 이세영은 성형 수술 비용으로 약 1억 원을 지출했다고 밝혀 많은 관심을 받았다. 이세영은 쌍커풀, 코, 가슴 수술 등 할 수 있는 건 다했다며 외모 컴플렉스를 극복했다고 만족감을 전한 바 있다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
이세영은 최근 자신의 인스타그램에 "하루만에 5곳 유명 맛집만 골라서 시간 아끼기"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 이세영은 음식이 가득 담긴 커다란 냄비를 앞에 두고 테이블에 앉아 은은한 미소를 짓고 있다. 턱선까지 내려오는 검은색 단발머리에 가벼운 앞머리를 내린 모습으로, 시선을 아래로 향한 채 부드러운 표정을 보여준다.
하얀색 민소매 크롭톱은 잘록한 허리와 매끈한 어깨 라인을 드러내며 길게 늘어뜨린 목걸이와 허리의 벨트가 스타일링에 포인트를 더한다. 편안하게 앉아 있는 자연스러운 모습에서도 또렷한 이목구비와 단정한 단발 스타일이 돋보인다.
이를 본 팬들은 "세상에 언니 넘 예뽀", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "예뿌다", "어니 짱예뻐염", "몸매 뒤집어져" 등의 댓글을 달았다.
한편 1989년생으로 37세인 이세영은 성형 수술 비용으로 약 1억 원을 지출했다고 밝혀 많은 관심을 받았다. 이세영은 쌍커풀, 코, 가슴 수술 등 할 수 있는 건 다했다며 외모 컴플렉스를 극복했다고 만족감을 전한 바 있다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
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