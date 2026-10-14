사진 = 이세영 인스타그램

개그우먼 이세영이 맛집 탐방 중 찍은 사진으로 세련된 미모와 날씬한 몸매를 뽐냈다.이세영은 최근 자신의 인스타그램에 "하루만에 5곳 유명 맛집만 골라서 시간 아끼기"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이세영은 음식이 가득 담긴 커다란 냄비를 앞에 두고 테이블에 앉아 은은한 미소를 짓고 있다. 턱선까지 내려오는 검은색 단발머리에 가벼운 앞머리를 내린 모습으로, 시선을 아래로 향한 채 부드러운 표정을 보여준다.하얀색 민소매 크롭톱은 잘록한 허리와 매끈한 어깨 라인을 드러내며 길게 늘어뜨린 목걸이와 허리의 벨트가 스타일링에 포인트를 더한다. 편안하게 앉아 있는 자연스러운 모습에서도 또렷한 이목구비와 단정한 단발 스타일이 돋보인다.이를 본 팬들은 "세상에 언니 넘 예뽀", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "예뿌다", "어니 짱예뻐염", "몸매 뒤집어져" 등의 댓글을 달았다.한편 1989년생으로 37세인 이세영은 성형 수술 비용으로 약 1억 원을 지출했다고 밝혀 많은 관심을 받았다. 이세영은 쌍커풀, 코, 가슴 수술 등 할 수 있는 건 다했다며 외모 컴플렉스를 극복했다고 만족감을 전한 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr