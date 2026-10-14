'미자父' 장광, 암 의심된다는 소견 받아…"세브란스서 재검, 혼자 울고 난리도 아니야"

개그우먼 미자가 아버지인 배우 장광의 건강검진 결과에 가슴을 쓸어내렸다.미자는 13일 자신의 SNS에 "저희 집에 큰일이 있었어요"라는 글을 게재하며 아버지 장광의 건강 상태를 전했다.미자는 "얼마 전에 했던 아빠 건강검진에서 재검이 떴다. 여러 징후가 큰 병(암)으로 의심된다고 했다"고 밝혔다.이어 "세브란스에서 재검을 받고 일주일간 결과를 기다리며 저 혼자 미리부터 울고 난리도 아니었다"고 털어놨다.특히 미자는 아버지를 향한 애틋한 마음을 드러냈다. 그는 "그동안 아빠한테 잘못한 일들만 생각나고 '부모님이 평생 내 곁에 계신 게 아니구나' 실감이 났다"고 털어놨다.다행히 재검 결과는 정상이었다. 미자는 "어제 결과가 나왔는데 너무나 깨끗하대요. 감사의 눈물이 펑펑"이라며 안도했다.이어 "저 대신 병원까지 같이 가준 우리 남편 너무 고마워"라며 남편인 개그맨 김태현에게 고마움을 전했다.미자는 아버지의 건강을 확인한 뒤 가족들과 함께 축하 파티를 열었다. 그는 "저 일하는 동안 아부지랑 남편씨랑 단둘이 꼼장어집 갔다가 참치집 갔다가 축하 파티하고 새벽에 다 같이 뭉쳤다"고 설명했다.갑작스러운 암 의심 소견에 가족 모두 가슴을 졸였지만, 다행히 재검에서 깨끗하다는 결과를 받으며 기쁨을 나누게 됐다.한편 미자는 배우 장광과 전성애 부부의 딸로, 2022년 개그맨 김태현과 결혼했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr