사진 = 33기 옥순 인스타그램

사진 = 33기 옥순 인스타그램

'나는 솔로' 33기 옥순이 방송 종영 후 발랄한 일상을 공개했다.33기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "탄산 충전 완료! ✌️"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 33기 옥순은 서울 잠실 롯데월드타워를 배경으로 카메라를 향해 손을 뻗으며 브이 포즈를 취하고 있다. 검은색 재킷에 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 모습으로 입술을 동그랗게 내민 장난스러운 표정이 눈길을 끈다. 카메라 가까이 내민 손가락과 또렷한 눈매가 어우러져 귀엽고 발랄한 매력을 드러냈다.이어진 사진에서 33기 옥순은 유리 난간 앞에 서서 초록색 탄산음료 캔을 입가에 가져가고 있다. 검은색 재킷 아래로 흰색 짧은 바지가 드러나며 허리 아래까지 내려오는 긴 생머리가 뒷모습을 더욱 돋보이게 한다. 한 손을 허리에 올린 채 옆을 바라보는 자연스러운 자세에서는 늘씬한 실루엣과 편안한 분위기가 느껴진다.이를 본 팬들은 "정말 성격 좋은 분이세요", "예쁘고 마음씨도착한 옥순님", "너무 예뻐", "빨리 좋은 분 만나시길", "너무 예쁜데요", "깜찍하네요" 등의 댓글을 달았다.한편 33기 옥순은 ENA·SBS Plus '나는솔로' 모태솔로 특집에 출연했다. 33기 옥순은 무려 1999년생이라는 어린 나이로 등장해 놀라움을 자아냈지만 최종 선택을 하지 않았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr