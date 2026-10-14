사진 = 11기 순자 인스타그램

사진 = 11기 순자 인스타그램

사진 = 11기 순자 인스타그램

사진 = 11기 순자 인스타그램

'나는 솔로' 11기 순자가 결혼 후 프랑스 파리에서 여유로운 일상을 공개했다.11기 순자는 최근 자신의 인스타그램에 "파리에 완전히 스며든다 ,, ˚✧₊⁎❝᷀ົཽ≀ˍ̮ ❝᷀ົཽ⁎⁺˳✧༚💫바토무슈에서 센강 바람 맞으면서 로맨틱허다잉 ~ 🥹"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 11기 순자는 프랑스 파리 에펠탑을 배경으로 한 손을 이마에 올린 채 미소 짓고 있다. 연한 베이지색 민소매 크롭톱에 청바지를 매치한 모습으로 허리 라인이 드러나는 가벼운 차림이 눈길을 끈다. 긴 검은 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 햇빛을 가리는 포즈를 취하며 청순한 분위기를 자아냈다.이어진 사진에서 11기 순자는 에펠탑이 보이는 산책로에서 카메라를 가까이 들고 셀카를 촬영하고 있다. 한 손을 뺨 가까이 올린 채 입술을 살짝 벌리고 미소 짓는 모습으로 또렷한 눈매와 자연스럽게 흘러내린 긴 머리가 돋보인다. 나무 그늘 아래에서도 맑은 피부와 부드러운 인상이 눈길을 끈다.또 다른 사진에서 11기 순자는 아이스크림 가게 앞에서 커다란 아이스크림 콘을 들고 있다. 한 손에 아이스크림을 쥔 채 다른 손으로 작은 스푼을 입가에 가져가며 입술을 동그랗게 내민 표정이 귀여운 매력을 더한다. 긴 생머리와 민소매 상의가 어우러져 편안하면서도 사랑스러운 여행 패션을 완성했다.마지막 사진에서 11기 순자는 센강 위 유람선 난간에 양팔을 걸친 채 옆을 바라보고 있다. 해가 지는 하늘과 알렉상드르 3세 다리가 펼쳐진 풍경 속에서 긴 머리를 늘어뜨린 모습이 한 폭의 화보를 연상케 한다. 몸에 자연스럽게 밀착되는 크롭톱과 청바지 차림으로 늘씬한 실루엣을 드러내며 로맨틱한 분위기를 더했다.이를 본 팬들은 "캬아아 넘 예뻐 ", "늘 응원합니다", "귀여워 ", "이쁜긍", "화보당", "모든것이 다이뻐요" 등의 댓글을 달았다.특히 이번 파리 근황은 11기 순자가 결혼식을 올린 뒤 공개한 일상이라는 점에서 관심을 모은다. 11기 순자는 자신의 SNS를 통해 결혼식 사진을 공개한 바 있다.한편 11기 순자는 ENA·SBS Plus '나는솔로'와 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다' 출연으로 얼굴을 알렸으며 결혼 이후에도 SNS를 통해 일상을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr