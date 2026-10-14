사진 = 33기 영식 인스타그램

사진 = 33기 영식 인스타그램

사진 = 33기 영식 인스타그램

'나는 솔로' 33기 영식이 짧아진 헤어스타일과 함께 다양한 일상을 공개했다.33기 영식은 최근 자신의 인스타그램에 "오랜만에 짧은 머리 쉽지 않네요...아직 적응중! Short hair after a long time isn't easy...Still getting used to it!"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 33기 영식은 자동차 운전석에 앉아 한 손을 귀 옆으로 올린 채 카메라를 바라보고 있다. 검은색 재킷에 흰색 셔츠를 매치하고 노란빛이 도는 렌즈의 안경을 착용해 세련된 분위기를 연출했다. 이마 위로 자연스럽게 내려온 짧은 머리와 차분한 표정이 어우러져 방송 당시의 장발과는 다른 인상을 보여준다.이어진 사진에서 33기 영식은 나무 아래 낮은 돌담에 앉아 옆을 바라보고 있다. 남색 반팔 티셔츠와 검은색 바지에 장갑, 붉은색 장화를 착용한 모습으로 양손으로 삽자루를 잡고 잠시 앉아 있는 자세가 눈길을 끈다. 짧아진 머리가 옆모습에서도 뚜렷하게 드러나며 편안하고 소탈한 매력을 더한다.마지막 사진에서 33기 영식은 검은색 반팔 티셔츠를 입고 흰색 케이크를 두 손으로 받쳐 든 채 미소 짓고 있다. 깔끔하게 정돈된 짧은 머리와 부드러운 눈매가 돋보이는 가운데 입가에 살짝 미소를 띤 모습이 훈훈한 분위기를 자아낸다. 케이크 위에는 초와 작은 장식들이 놓여 있어 눈길을 끈다.이를 본 팬들은 "알찬 한주를 시작하셨군요", "늘 응원합니다", "새침한표정", "화이팅", "진짜 귀여우셔", "화이팅입니다" 등의 댓글을 달았다.33기 영식은 ENA·SBS Plus '나는솔로' 모태솔로 특집에 장발 스타일로 등장해 관심을 모았다. 최종 선택에서는 영숙을 선택했으나 영숙이 선택을 포기하면서 최종 커플로 이어지지 못했다.이후 공개된 '나는 솔로' 33기 출연진의 근황 라이브 방송에서 영식은 "현재 알아보고 있는 여자가 있다"고 밝혀 관심을 모았다. 방송 종영 후 새로운 인연을 알아가고 있다고 전한 가운데, 이번 SNS에서는 오랜만에 짧은 머리로 바꾼 근황을 직접 알렸다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr