사진 = 고소영 인스타그램

사진 = 고소영 인스타그램

사진 = 고소영 인스타그램

사진 = 고소영 인스타그램

배우 고소영이 세련된 패션과 자연스러운 일상을 담은 근황 사진을 공개했다.고소영은 최근 자신의 인스타그램에 갈색 하트 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 고소영은 창밖으로 푸른 나무가 보이는 실내에서 의자에 앉아 휴대전화를 바라보고 있다. 검은색 재킷에 짧은 단발머리를 자연스럽게 내린 모습으로 귀걸이와 목걸이를 더해 세련된 분위기를 자아낸다. 짙은 붉은색 네일과 손목을 장식한 팔찌도 눈길을 끈다.이어진 사진에서 고소영은 거울 앞에 앉아 휴대전화로 셀카를 촬영하고 있다. 네이비색 상의에 갈색 와이드 팬츠를 매치한 편안한 차림으로 한쪽 다리를 교차한 채 자연스러운 포즈를 취하고 있다. 귀밑으로 내려오는 단발머리가 깔끔하면서도 차분한 인상을 더한다.또 다른 사진에서 고소영은 차량 좌석에 앉아 창밖을 바라보는 모습을 보여준다. 흰색 블라우스에 검은색 가죽 재킷을 걸치고 커다란 링 귀걸이로 포인트를 줬으며, 머리 위에 올린 선글라스가 멋스러운 분위기를 살린다. 검은색 마스크를 착용한 얼굴에는 햇빛이 비쳐 또렷한 눈매가 돋보인다.마지막 사진에서 고소영은 야외 에스컬레이터를 타고 올라가는 뒷모습을 공개했다. 검은색 재킷에 청바지와 검은색 신발을 매치하고 어깨에는 커다란 갈색 가방을 멨다. 단정하게 정리된 단발머리와 군더더기 없는 스타일링이 어우러져 뒷모습에서도 남다른 패션 감각이 드러난다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "뒷 모습도 예쁜 언니", "유튜브 잘 보고 있어요" 등의 댓글을 달았다.한편 1972년생으로 54세인 고소영은 최근 개인 유튜브 채널에서도 패션과 일상을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr