사진제공=코스믹 칩스

가수 정엽이 속한 밴드 코스믹 칩스가 약 1년 2개월 만에 새 앨범을 발표한다.코스믹 칩스는 14일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 두 번째 정규앨범 'TASTE'를 발매한다. 이번 앨범에는 멤버들의 음악적 취향을 바탕으로 완성한 총 8곡이 수록됐다.타이틀곡 'BABY BABE'는 1970년대 초반 소울 음악의 분위기를 담은 곡이다. 비브라폰과 시타르, 드럼 사운드에 정엽의 부드러운 목소리를 더했으며, 마빈 게이의 음악을 연상시키는 구성이 특징이다.앨범에는 타이틀곡을 비롯해 'ON Your DIAL', 'Lonely, Lovely', 'A shadow of Love', 'Radio kid', '볼륨을 높여', '우리의 밤', 'Something Good' 등이 담겼다. 코스믹 칩스는 수록곡 전곡의 크레딧에 이름을 올리며 앨범 제작에 참여했다.코스믹 칩스는 브라운 아이드 소울 멤버 정엽을 비롯해 유니크노트, 손득일, 디핑가, 유지훈으로 구성된 밴드다. 1970~80년대 소울과 펑크, 디스코를 기반으로 음악 활동을 이어오고 있다.코스믹 칩스의 정규 2집 'TASTE'는 14일 오후 6시에 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr