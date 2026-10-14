김희정이 두 아들의 잇따른 문제로 골머리를 앓는 가운데, 조미령은 남편 이한위의 멱살까지 잡는다./ 사진 제공: KBS 1TV 일일드라마

김희정이 두 아들의 잇따른 문제로 골머리를 앓는 가운데, 조미령은 남편 이한위의 멱살까지 잡는다./ 사진 제공: KBS 1TV 일일드라마

김희정이 두 아들의 잇따른 문제로 골머리를 앓는 가운데, 조미령은 남편 이한위의 멱살까지 잡는다.14일 방송되는 KBS 1TV 일일드라마 '엄마가 미쳤어요' 13회에서는 둘째 아들 강대치(김종훈 분)의 빚을 숨기려는 조미미(김희정 분)와 이를 의심하는 가족들의 모습이 그려진다.앞서 조미미는 큰아들 강강남(강은탁 분)과 이혼한 전 며느리 김미선(김가란 분)을 만나 이야기를 나눴다. 큰아들의 이혼에 이어 둘째 아들마저 거액의 빚을 지자 조미미는 전남편 강학성(이한위 분)을 원망하며 답답한 심정을 드러냈다.이날 조미미는 강강남에게 또다시 잔소리를 쏟아낸다. 공개된 사진에는 큰아들을 매섭게 노려보는 조미미와 영문을 모르겠다는 듯 당황한 강강남의 모습이 담겼다.조미미가 숨기는 사실을 눈치챈 최순덕(양희경 분)은 가족들을 한자리에 불러 모은다. 윷놀이를 하자는 명목이지만 속내를 알아보려는 속셈이다. 조미미와 딸 강다미(정민아 분)는 강대치의 빚이 들통날까 봐 애써 태연한 척한다.강대치는 회사 선배를 따라 투자했다가 실패해 거액의 빚을 떠안은 상태다. 결국 본가로 돌아온 데 이어 주변 사람들에게 돈을 빌리러 다니고 있다. 최순덕이 가족 모임에서 이 사실을 알아챌지가 관건이다.한편 강학성과 박지영(조미령 분) 부부 사이에도 갈등이 벌어진다. 이사하던 중 충격적인 소식을 접한 박지영은 남편 강학성의 멱살을 잡고 분노한다. 딸 강예리(김나은 분)를 부잣집에 시집보내려는 욕심을 버리지 못한 박지영에게 무슨 일이 생긴 것인지 궁금증을 남긴다.'엄마가 미쳤어요' 13회는 이날 오후 8시 30분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr