사진 = 김세정 인스타그램

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사진 = 김세정 인스타그램

사진 = 김세정 인스타그램

가수 겸 배우 김세정이 편안한 스트리트 패션과 사랑스러운 표정으로 가을 일상을 공개했다.김세정은 최근 자신의 인스타그램에 "날씨가 갑자기 많이 쌀쌀해졌어요🍂다들 감기 조심하세요🍁"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 김세정은 카페 앞에 놓인 의자에 앉아 입술을 살짝 내민 채 옆을 바라보고 있다. 검은색 비니에 짙은 회색 오버사이즈 맨투맨과 검은색 카고 팬츠를 매치했으며 두툼한 검은색 운동화로 편안하면서도 힙한 스타일링을 완성했다. 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 모습과 두 손을 모은 채 다리를 교차한 자세가 어우러져 귀여운 매력을 더한다.이어진 사진에서 김세정은 같은 의자에 앉아 고개를 반대쪽으로 돌리고 있다. 넉넉한 맨투맨 소매 아래로 손을 모은 채 앉아 있으며, 비니 아래로 흘러내린 긴 머리와 여유로운 핏의 의상이 자연스러운 분위기를 자아낸다. 다리를 편안하게 벌린 자세에서는 첫 번째 사진과 다른 털털한 매력이 느껴진다.또 다른 사진에서 김세정은 카메라를 향해 환하게 웃으며 한 손으로 브이 포즈를 취하고 있다. 눈이 가늘어질 만큼 활짝 웃는 표정이 사랑스러운 분위기를 더하며, 넉넉한 맨투맨과 카고 팬츠를 입은 캐주얼한 차림에서도 특유의 밝은 매력이 돋보인다.마지막 사진에서 김세정은 골목길에 쪼그려 앉아 카메라를 바라보며 미소 짓고 있다. 검은색 비니 아래로 긴 머리가 자연스럽게 흘러내리고 몸을 낮춘 채 두 팔을 모은 자세가 장난기 어린 분위기를 자아낸다. 바로 옆에 놓인 빨간색 버섯 모양 조형물과 어우러져 아기자기한 장면을 완성했다.한편 김세정은 가수와 배우 활동을 병행하며 다양한 분야에서 팬들과 만나고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr