사진 = 엄정화 인스타그램

사진 = 엄정화 인스타그램

사진 = 엄정화 인스타그램

사진 = 엄정화 인스타그램

가수 겸 배우 엄정화가 덴마크 코펜하겐에서 세련된 패션과 여유로운 일상을 공개했다.엄정화는 최근 자신의 인스타그램에 "춥고 평온한 코펜하겐"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 엄정화는 코펜하겐의 거리에서 검은색 롱코트를 입고 한쪽을 바라보고 있다. 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 엄정화는 넉넉한 실루엣의 코트에 검은색 상의와 바지를 매치해 시크한 분위기를 자아냈다. 한 손으로 커다란 가죽 가방을 잡은 채 서 있는 모습에서는 편안하면서도 감각적인 스타일링이 돋보인다.이어진 사진에서 엄정화는 검은색 코트의 높은 칼라에 얼굴을 살짝 묻은 채 고개를 숙이고 있다. 어깨에 멘 큼직한 가죽 가방과 풍성한 코트가 어우러지며 멋스러운 겨울 패션을 완성했다. 길게 내려온 검은 머리카락이 얼굴을 감싸면서 차분한 분위기를 더한다.또 다른 사진에서 엄정화는 고바람에 흩날린 머리카락 사이로 뚜렷한 이목구비와 날렵한 옆선이 드러내고 있다, 목을 감싸는 검은색 코트가 세련된 인상을 강조한다. 커다란 숄더백을 어깨에 걸친 자연스러운 모습이 눈길을 끈다.마지막 사진에서 엄정화는 운동화가 진열된 매장 안에서 거울 셀카를 촬영하고 있다. 검은색 롱코트에 긴 생머리를 늘어뜨린 채 휴대전화 화면을 바라보고 있으며 한 손을 코트 주머니에 넣은 편안한 자세로 시크한 매력을 드러냈다. 넉넉한 아우터와 큼직한 가방이 어우러진 올블랙 스타일링이 돋보인다.한편 엄정화는 1969년생으로 57세다. 또 엄정화는 영화 '오케이 마담2'에 출연했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr