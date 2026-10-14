출처=(주)더타이틀

배우 류혜영이 촬영을 못하겠다고 선언했던 웃픈 일화를 밝혔다.류혜영이 14일 서울 종로구 삼청동에 위치한 한 카페에서 영화 '킬링타임'(감독 장준엽) 홍보차 인터뷰를 진행했다. '킬링타임'은 한순간의 사고로 모든 것을 잃은 인터넷 방송 크루 '킬링타임'이 재기를 위해 찾은 폐병원에서 의문의 존재에게 습격당하고, 무자비한 공격으로부터 살아남기 위해 펼치는 타임어택 스릴러다. 류혜영은 팀원의 죽음 이후 죄책감과 불안 속에서도 다시 대중의 사랑을 얻기 위해 '킬링타임'에 뛰어든 '연우'를 연기한다.이날 류혜영은 폐병원 촬영장에서 있었던 일화를 설명했다. 그는 "폐병원에 박쥐가 살고 있다는 이야기를 듣고는 감독님한테 촬영 못 한다고 연락드렸다. 박쥐가 너무 무서우니까"라고 운을 뗐다.그러면서 "감독님이 박쥐를 치우겠다고 답장하시더라. 막상 의외로 폐병원에서 촬영할 때는 괜찮았다"고 말했다.이어 "충북 음성에 숙소가 있었는데 특정 방에서 같은 귀신을 봤다는 사람이 여러 명이었다. 난 겁이 너무 많아서 하나님께 귀신을 보지 않게 해달라고 기도한다"고 너스레를 떨었다.한편 '킬링타임'은 오는 21일 개봉한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr