지창욱이 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

지창욱이 '메리 베리 러브'에서 열연 중이다. / 사진제공='메리 베리 러브'

배우 지창욱이 3년 만에 복귀한 로맨틱 코미디 '메리 베리 러브'로 글로벌 흥행에 청신호를 켰다. 공개 첫 주 디즈니+ TV쇼 부문 월드와이드 차트에서 최고 2위에 올랐으며, 전 세계 73개 국가 및 지역에서 TOP10에 진입했다.14일 CJ ENM에 따르면 '메리 베리 러브'는 글로벌 OTT 순위 집계 사이트 플릭스패트롤 기준 디즈니+ TV쇼 부문 월드와이드 차트 최고 2위를 기록했다. 지난 7일 첫 회가 공개된 이후 일주일 만에 거둔 성과다.'메리 베리 러브'는 한국의 공간 기획자 이유빈(지창욱 분)과 일본의 농부 시라하마 카린(이마다 미오 분)이 한 섬에서 만나 벌어지는 로맨스를 그린 작품이다. 지창욱이 3년 만에 로맨틱 코미디 장르로 돌아온 작품으로, 한국과 일본의 제작진이 참여했다.지난 7일 공개된 1회에서는 잘나가던 공간 기획자 유빈이 친구의 배신으로 직장을 잃는 과정이 그려졌다. 재기의 기회를 찾기 위해 차로섬을 방문한 그는 현지에서 딸기 농장을 운영하는 카린과 마주했지만 뜻하지 않게 딸기 도둑으로 오해받으며 첫 만남부터 갈등을 겪었다.이날 공개되는 2회에서는 유빈이 딸기밭에서 일하게 된 사연이 밝혀진다. 앞서 공개된 사진에는 밀짚모자와 편안한 옷차림으로 농장 일을 시작한 유빈의 모습이 담겼다. 도시 생활에 익숙했던 유빈이 낯선 환경에 적응하는 과정과 함께 카린과의 관계에도 변화가 생길 예정이다. 두 사람이 오해를 풀고 가까워질 수 있을지가 주요 관전 포인트다.제작진은 "2화에서는 하루아침에 백수가 된 유빈의 새로운 삶이 펼쳐진다. 특히 오해로 시작된 유빈과 카린의 인연이 새로운 국면을 맞을 예정"이라고 밝혔다.'메리 베리 러브'는 매주 수요일 디즈니+에서 공개되며, 일본 Nippon TV에서도 같은 요일 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr