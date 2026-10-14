전 유도 국가대표 조준현이 스포츠 아나운서 소이원과 소개팅 이후에도 만남을 이어갔다고 밝혔다./ 사진 제공=채널A ‘신랑수업2’

전 유도 국가대표 조준현이 스포츠 아나운서 소이원과 소개팅 이후에도 만남을 이어갔다고 밝혔다./ 사진 제공=채널A ‘신랑수업2’

전 유도 국가대표 조준현이 스포츠 아나운서 소이원과 소개팅 이후에도 만남을 이어갔다고 밝혔다.오는 16일 방송되는 채널A '신랑수업2'에서는 조준현이 쌍둥이 형 조준호와 함께 출연해 소이원과의 소개팅 후일담을 전한다.이날 조준현은 소개팅 이후 관계에 진전이 있었느냐는 질문에 "소개팅 후 둘이서 따로 만나 '소맥'도 한잔하고, 노래방도 갔다"고 답한다.두 사람이 노래방까지 갔다는 말에 이승철, 탁재훈, 송해나는 어떤 노래를 불렀는지 물었다. 조준현은 "첫 곡부터 듀엣으로 '올포유'를 불렀다. 엄청난 케미로 100점을 받았다"고 자랑한다. 이에 조준호와 김요한은 "둘이서 '흥보가 기가 막혀'를 부르지 그랬냐"고 농담한다.조준현은 소이원을 향한 호감도 숨기지 않는다. 그는 "너무 순수하고 긍정적인 데다 예쁘기까지 하다"며 "'썸'을 넘어 더 진하게 알아가고 싶다"고 말한다.탁재훈이 "만약 소이원 씨와 만나면서 기대했던 것과 다른 모습을 보게 된다면 어떡할 거냐"고 묻자 조준현은 "남자가 인물이 안 되면 여자에게 다 맞춰줘야 한다"고 답한다.소이원 역시 조준현에게 호감을 드러낸다. 그는 "오빠가 사석에서 만나도 똑같이 재밌고, 관심을 표현해주는 적극적인 모습도 매력 포인트"라고 평가한다. 다만 소이원은 "한편으로는…"이라며 조준현에 대해 걱정되는 부분이 있다고 털어놓는다. 구체적인 내용은 방송에서 공개될 예정이다.두 사람의 두 번째 데이트가 담긴 '신랑수업2'는 오는 16일 오후 9시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr