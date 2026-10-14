배우 남지현과 김재영이 포즈를 취하고 있다. / 사진=이승현 기자

배우 남지현과 김재영이 포즈를 취하고 있다. / 사진=이승현 기자

사진=이승현 기자

'섹스토이'라는 파격적인 소재를 내세웠지만, 이야기가 향하는 곳은 사랑과 공감이다. 8년 만에 만난 배우 남지현과 김재영이 과감한 설정과 유쾌한 티키타카로 기존 로맨틱 코미디와 차별화된 매력을 보여줄0 지 관심이 쏠린다.14일 오전 서울 상암 스탠포드 호텔에서 티빙 '내가 떨릴 수 있게' 제작발표회가 진행됐다. 김예지 PD를 비롯해 배우 남지현, 김재영이 참석했다. '내가 떨릴 수 있게'는 사랑 없이 안 하는 여자 공연수(남지현 분)와 사랑 없이도 잘하는 남자 독고달(김재영 분)이 성인용품 회사에서 함께 일하게 되며 벌어지는 성장 로맨틱 코미디다.작품은 '섹스토이'라는 파격적인 소재를 앞세웠다. 김 PD는 소재에 대해 "고민을 많이 했었다"며 "성인용품이 과거에 비해서 지금은 양지에 나오고 있지만, 소재를 쿨한 것처럼 보이도록 하지 않았다"고 말했다. 그러면서 "단지 섹스토이라는 자극성에만 몰두하게끔 만들지 않고, 두 남녀의 가치관이 어떻게 충돌하고 이후 어떤 방식을 거쳐 사랑으로 발전하는지에 더 집중시키려고 했다"고 설명했다.여자 주인공에는 배우 남지현, 남자 주인공에는 배우 김재영이 캐스팅됐다. 김 PD는 남지현을 캐스팅한 이유에 대해 "제가 대본에서 본 연수는 바르고 다른 사람의 이야기 경청할 줄 아는 선한 인물"이라면서 "제가 아는 여배우 중 심지가 곧고 말을 가장 바르게 하는 사람이 남지현 씨라고 생각했다"고 밝혔다.김재영이 독고달 역에 발탁된 이유는 높은 싱크로율 때문이다. 김 PD는 "독고달은 차가운 얼굴에 멋있는 척도 하지만, 스스로 방어기제를 가지고 있다"며 "신념과 반대되는 상황에 놓였을 때 냉미남과 거리가 있는 면모를 보이는데, 김재영 씨가 겉모습과 달리 속이 다정하고 여려서 캐릭터에 적합하다고 생각했다"고 설명했다.남지현은 종갓집 장녀이자 모태 유교걸 프로 마케터 공연수로 분했다. 남지현은 작품을 선택한 계기에 대해 "이야기 자체가 재미있었다"며 "'섹스토이'라는 소재는 그저 새로운 소재일 뿐 공현수와 독고달의 이야기는 평범한 러브 스토리처럼 보였다. 오랜만에 공감할 수 있는 러브스토리 작품을 하나 해보고 싶었다"고 밝혔다.김재영은 편견 없는 섹스토이 스타트업 CEO로 변신했다. 그는 "처음에는 직업군에 당황하기도 했는데, 대본을 보면 전혀 그런 느낌의 내용이 아니었다"며 "로맨틱 코미디인데 굉장히 진행 속도가 빠르다. 정반대의 성향을 가진 두 사람이 가까워지기 위한 속도가 빨라 재미를 느꼈다"고 말했다.김재영은 낯설었던 독고달에게 서서히 공감했다. 그는 "독고달이 생각하는 사랑이라는 정의가 저와 많이 다르다"라며 "처음에는 독고달의 말투 등이 다른 사람들에게 상처가 된다고 생각했는데, 서서히 독고달의 성격이 삶을 살아가면서 상처받지 않을 수 있는 방식이라고 생각했다"고 떠올렸다.남지현도 공현수의 성격을 이해했다. 그는 "현수는 사랑 확고한 신념이 있지만, 종갓집에서 자랐다 보니 두려움을 가지고 있는 아이"라고 설명했다. 이어 "독고달을 만나 실수도 많이 하지만, 가치관을 깨는 도전을 한다. 어쩌면 우리의 실생활과 닮았다는 생각을 하게 됐다"고 했다.두 사람은 2018년 드라마 '백일의 낭군님'에서 남매로 한 차례 호흡을 맞춘 바 있다. 8년 만의 재회에 남지현은 김재영과의 케미 점수로 110점을 줬다. 남지현은 김재영에 대해 "섬세하고 다정하고 마음이 여리다"며 "제가 현장에서 묵묵하게 일만 하는 스타일이라면 김재영 배우는 분위기를 주도하고 힘과 웃음을 이끌어주는 사람"이라고 치켜 세웠다.김재영 역시 남지현과의 호흡으로 100점을 줬다. 그는 "8년 전 작품 속에서는 여동생이었는데 다시 만나니까 여자처럼 느껴진다"며 "리액션도 잘 해주고 워낙 베테랑이기 때문에 덕분에 웃으면서 찍었다"고 칭찬했다.두 사람은 이번 작품 속 서로의 매력에 대해 "(시청자분들께)새로운 걸 드릴 수 있을 것 같다"고 자신감을 보였다. 이들은 "남매였던 8년 전에는 슬픈 장면이 많았는데, 이번에는 대립하는 씬이 많다"면서도 "싸우는 것 같은데 귀엽다. 이런 장면이 최근에 봐왔던 로코들과 다르다"고 자신했다.김 PD는 '내가 떨릴 수 있게'를 봐야 하는 이유에 대해 "로코가 가져다주는 기대감이 지금까지 보지 못했던 작품들과 달리 포인트가 명확하다고 생각한다"고 짚었다. 그러면서 "인물들이 전부 살아 숨 쉬고 느낌과 사랑스러운 이야기, 섹스토이 소재지만 굉장히 무해한 매력을 가지고 있어 보는 내내 미소를 머금은 채 볼 수 있다"고 강조했다.시청자들이 중점적으로 봤으면 하는 부분에 대해서는 캐릭터들이 형성하는 강한 공감을 꼽았다. 김 PD는 "로맨틱 코미디인데, 판타지적인 충족감을 주면서 그 안에 강한 공감대가 있다"며 "세대와 성별을 되게 막론하고 함께 보면서 얘기를 나눌 수 있다는 포인트가 있다"고 덧붙였다.'내가 떨릴 수 있게'는 오는 15일 오후 6시 1~4회가 동시 공개된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr