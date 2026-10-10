사진=채널A '신랑수업2'

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'신랑수업2' 김요한과 오연희가 커플링 데이트부터 드레스숍 투어까지 예고하며 핑크빛 분위기를 이어갔다.9일 방송된 채널A '신랑수업2'에는 공개 열애를 시작한 전 배구선수 김요한과 배우 오연희의 데이트가 공개됐다.이날 두 사람은 "연희의 남자친구 김요한", "요한 오빠의 여자친구 오연희"라고 나란히 인사하며 공식 연인임을 다시 한번 알렸다. 오연희는 연애를 시작한 뒤 달라진 김요한의 모습도 언급했다. 그는 "사귀는 사이가 된 뒤 오빠의 애교와 애정 표현이 더 늘었다"고 수줍게 고백했다.김요한도 연인이 된 뒤 한층 편안해졌다고 밝혔다. 그는 "사귀게 되면 애교가 좀 생기는데 연희한테 한 번씩 나온다. 조금 더 편해졌다"고 말했다. 두 사람은 손을 꼭 잡은 채 데이트 장소로 향하며 다정한 분위기를 자아냈다.첫 방문지는 커플 티셔츠 제작숍이었다. 디자인을 고르던 김요한은 오연희를 향해 "연희는 뭘 입어도 예쁘다. 만날 때마다 리즈 경신"이라고 말해 달달함을 더했다. 두 사람은 서로의 얼굴과 이름이 크게 담긴 티셔츠를 직접 만들었고, 완성된 옷을 입은 채 거리를 함께 걸었다.김요한은 "우리가 진짜 연인이 됐다고 느낄 수 있었다. 자랑스럽다는 감정도 들었다"고 소감을 밝혔다. 이어 두 사람은 커플링 제작 공방으로 이동해 서로에게 선물할 반지를 만들었다.반지 안쪽에 새길 문구를 고민하던 중 김요한은 "내 아를 낳아도 어떠냐"고 말해 오연희를 깜짝 놀라게 했다. 갑작스러운 말에 당황한 오연희는 잠시 웃음을 터뜨렸지만, 이내 "나중에 기회가 된다면 실제로 이루어질 수도 있지 않을까 싶다"고 답했다. 커플링 제작 현장이 결혼을 떠올리게 하는 순간으로 이어졌다.두 사람은 지인 이태성과의 인연을 두고도 유쾌한 신경전을 벌였다. 이태성이 오연희와 함께 술을 마신 사이라고 밝히자, 김요한은 "연희 술을 못 먹는다고 했는데 술을 마신다고?"라며 놀랐다. 이태성이 여름에 드라마를 함께 촬영했다고 설명하자 김요한은 오연희의 키스신이 많은 역할이었다며 질투심을 드러내기도 했다.이태성이 수위가 센 장면이 있었다고 말하자 김요한은 더욱 긴장했지만, 이태성이 "저는 아니다"라고 선을 긋자 안심한 표정을 보였다. 김요한은 "그러면 친해질 수 있다"고 말해 웃음을 안겼다.방송 말미에는 두 사람이 드레스숍을 찾아 턱시도와 드레스를 입어보는 다음 주 예고가 공개됐다. 김요한은 오연희와의 미래를 향해 "함께하는 길은 꽃길일 것 같다"고 말해 기대를 높였다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr