배우 김지원 주연의 SBS 드라마 '닥터X: 하얀 마피아의 시대'가 방송 2회 만에 두 자릿수 시청률을 기록한 가운데, 일부 의료 장면의 현실성을 지적하는 목소리가 나오자 의학 자문에 참여한 남궁인 교수가 직접 입을 열었다. / 사진=SBS 드라마 '닥터X: 하얀 마피아의 시대'

배우 김지원 주연의 SBS 드라마 '닥터X: 하얀 마피아의 시대'가 방송 2회 만에 두 자릿수 시청률을 기록한 가운데, 일부 의료 장면의 현실성을 지적하는 목소리가 나오자 의학 자문에 참여한 남궁인 교수가 직접 입을 열었다. / 사진=SBS 드라마 '닥터X: 하얀 마피아의 시대'

배우 김지원 주연의 SBS 드라마 '닥터X: 하얀 마피아의 시대'가 방송 2회 만에 두 자릿수 시청률을 기록한 가운데, 일부 의료 장면의 현실성을 지적하는 목소리가 나오자 의학 자문에 참여한 남궁인 교수가 직접 입을 열었다.지난 9일 첫 방송된 SBS 금토드라마 '닥터X: 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터X')는 천재적인 수술 실력을 가진 계수정(김지원 분)이 의료계의 부조리에 맞서는 이야기를 그린 작품이다.'닥터X'는 첫 방송부터 높은 시청률을 기록했다. 닐슨코리아 전국 가구 기준 1회 11.4%로 출발했으며, 2회에서는 14.9%까지 상승했다. 두 회 만에 시청률이 3.5%포인트 오른 셈이다.다만 시청률과 별개로 의료 장면을 둘러싼 지적도 나왔다. 일부 시청자들은 서혜부 탈장 환자의 응급수술 여부를 판단하는 과정과 혈압이 측정되지 않는 환자에 대한 처치, 심정지 환자에게 300J 제세동을 시행하는 장면 등을 문제 삼았다.의료계 종사자로 추정되는 시청자들 사이에서는 실제 의료 현장의 판단과 처치 방식이 제대로 반영되지 않았다는 비판도 제기됐다. 일각에서는 과거 의학 드라마와 비교하며 수술 장면의 완성도가 아쉽다는 반응까지 나왔다.이런 가운데 응급의학과 의사이자 작가인 남궁인 교수가 '닥터X'의 의학 자문에 참여한 사실이 알려졌다. 남궁인 교수는 지난 10일 자신의 SNS에 "드디어 '닥터X' 방영이 시작되었다. 처음으로 현장 자문에 참여한 드라마다"라며 촬영에 참여한 소감을 밝혔다.그는 "내가 무심코 보던 드라마 화면이 많은 사람들의 협업과 끝없는 인내, 집념에 가까운 광기로 이루어졌다는 것을 알게 되었다"고 말했다. 이어 첫 회 야외 촬영을 떠올리며 추운 겨울 새벽 3시에 세운상가 도로에 살수차로 물을 뿌리고 촬영했던 일화를 전했다. 배우와 스태프들이 열악한 환경에서도 촬영에 임했다며 작품의 성공을 기원하기도 했다.그러나 일부 시청자들은 남궁인 교수에게 의학 자문을 맡고도 고증 오류가 발생한 이유를 물었다. 이에 남궁인 교수는 "네 저는 현장 자문이었습니다. 의학적으로 틀린 부분이 나온다면 자문이랑 제작진이랑 싸우다가 자문이 패배한 걸로 보시면 됩니다"라고 답했다.의학적 정확성과 드라마 연출 사이에서 의견 차이가 발생할 수 있다는 취지로 해석되는 발언이다. 다만 남궁인 교수는 문제가 제기된 장면 중 어떤 부분에 직접 자문했는지, 제작진과 실제로 어떤 논의가 오갔는지는 구체적으로 밝히지 않았다.고증 문제를 넘어 작품의 설정 자체를 비판하는 의견도 나왔다. 자신을 현직 응급의학과 전문의라고 소개한 한 누리꾼은 의료 현장이 어려움을 겪고 있는 상황에서 '하얀 마피아'라는 제목과 설정이 의사에 대한 부정적인 인식을 강화할 수 있다고 우려했다. 남궁인 교수가 해당 작품의 자문에 참여한 결정에도 아쉬움을 표했다.앞서 제작진은 드라마가 허구의 이야기이며 극적인 전개를 위해 실제 의료 현장이나 관련 규정과 다르게 각색된 장면이 포함돼 있다고 안내한 바 있다.'닥터X'는 매주 금요일과 토요일 오후 9시 50분 방송된다.드디어 <닥터X> 방영이 시작됐어. 처음으로 현장 자문에 참여한 드라마야. 무심코 보던 드라마 화면이 많은 사람들의 협업과 끝없는 인내, 집념에 가까운 광기로 이루어졌다는 것을 알게 됐어. 배우, 스텝 분들은 현장에서 정말 고생스러운 와중에서도 항상 다정하고 미소를 잃지 않으셨는데, 모두가 자기 일에 은은하게 미쳐있는 사람들 같았어. 특히 1화 맨 처음 야외촬영 장면은 무시무시하게 추운 겨울날 인적 없는 새벽 3시에 살수차로 세운상가 도로에 물을 뿌려놓고 촬영을 하는데...... 다들 제정신이신가 싶었고. 하튼 모두가 너무나 고생한만큼 <닥터X>의 대박을 기원해!김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr