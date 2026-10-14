배우 김재영이 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=이승현 기자

실제로는 감성적인 성향을 지닌 배우 김재영이 정반대되는 인물로 연기 변신에 나섰다.14일 오전 서울 상암 스탠포드 호텔에서 티빙 '내가 떨릴 수 있게' 제작발표회가 진행됐다. 김예지 PD를 비롯해 배우 남지현, 김재영이 참석해 작품에 대한 다양한 이야기를 나눴다.'내가 떨릴 수 있게'는 사랑 없이 안 하는 여자 공연수(남지현 분)와 사랑 없이도 잘하는 남자 독고달(김재영 분)이 성인용품 회사에서 함께 일하게 되며 벌어지는 성장 로맨틱 코미디다.김재영은 이번 작품으로 전작에 이어 또 로맨틱 코미디로 안방을 찾게 됐다. 하지만 그는 '내가 떨릴 수 있게'가 전작과 확실히 다르다고 평가했다. 그는 "이전 작품에서는 살인자의 누명의 씌고 벗어나는 장면들을 소화했었는데, 이번에는 저희가 정말 많이 봐왔던 알콩달콩한 로코"라고 설명했다.김재영은 '내가 떨릴 수 있게'의 매력에 대해 "대립하는 장면이 너무 많은데 그런 부분들에 공감도가 높으실 것 같다"면서 재미있게 볼 수 있을 것이라 자신했다.김재영은 이번 작품으로 그야말로 '연기 도전'을 하게 됐다. 평소에 감성적인 성격을 지녔는데, 극 중에서는 이성적인 면모를 꺼내야 했기 때문이다. 김재영은 "저와 반대되는 성향의 캐릭터"라며 "인간미가 없다고 생각된 정도로 자신의 주관이 강하고 칼 같은 성격이다. 그 부분이 관람 포인트이기도 하다"라고 덧붙였다.한편 '내가 설렐 수 있게'는 오는 15일 오후 6시 1~4회 동시 공개된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr