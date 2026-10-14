배우 남지현이 포즈를 취하고 있다. / 사진=이승현 기자

배우 남지현이 전작과는 또 다른 로맨스로 시청자들을 만난다.14일 오전 서울 상암 스탠포드 호텔에서 티빙 '내가 떨릴 수 있게' 제작발표회가 진행됐다. 김예지 PD를 비롯해 배우 남지현, 김재영이 참석해 작품에 대한 다양한 이야기를 나눴다.'내가 떨릴 수 있게'는 사랑 없이 안 하는 여자 공연수(남지현 분)와 사랑 없이도 잘하는 남자 독고달(김재영 분)이 성인용품 회사에서 함께 일하게 되며 벌어지는 성장 로맨틱 코미디다.남지현은 전작에 이어 또 한 번 로맨스 작품을 소화하게 됐다. 그는 "바로 전 작품이 로맨스 사극이라 연달아 로맨스를 하게 됐다"고 말문을 열었다.변화 대신 익숙함을 선택한 것이냐는 질문에 남지현은 "우리 일상에서 쉽게 접할 수 있는 장르를 하고 싶다고 생각하게 됐다"고 설명하면서 전작과의 차별점을 분명히 했다. 그는 "두 작품의 로맨스 결이 다르다고 생각한다. 전 작품은 사극풍 로맨스라고 할 수 있다면, 이번 작품은 정석적인 로맨틱 코미디라고 생각한다. 오랜만에 만난 사랑스러운 이야기라 꼭 하겠다고 말했던 것 같다"고 강조했다.남지현은 '내가 떨릴 수 있게'에 대해 "제가 했던 로코 중 여자 주인공과 남자 주인공이 가장 치열하게 싸우는 드라마가 아닐까 싶다"고 짚었다. 그는 "서로를 이해하지 못해서 싸우는 것이 아닌, 이해시키기 위해 끊임없이 설득하는 과정이다. 그게 매력 있게 다가왔다"고 밝혔다.그러면서 "다투는 중 오가는 대사들이 의미 있고 한 번씩 생각하게 만들어서 작품을 하게 됐다"고 덧붙였다.한편 '내가 설렐 수 있게'는 오는 15일 오후 6시 1~4회 동시 공개된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr