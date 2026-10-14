오지헌 부부가 '퍼펙트 라이프'에 출연한다. / 사진제공=TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'

오지헌 부부가 '퍼펙트 라이프'에 출연한다. / 사진제공=TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'

개그맨 오지헌이 아내에게 거품 키스를 시도했다가 단칼에 거절당했다. 결혼 18년 차에도 변함없는 애정을 나타낸 그는 아내에게 "하지원보다 예쁘다"고 말하며 애정 공세를 펼쳤다.14일 방송되는 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'에는 오지헌이 아내와 함께 출연해 결혼 생활과 근황을 공개한다.오지헌은 오나미, 오정태와 함께 결성한 그룹 '오요테'의 활동 소식을 전한다. 그는 "오나미, 오정태와 '오요테'라는 그룹으로 앨범을 냈다"며 "오나미는 '쉰지', 오정태는 '김종만', 저는 '뻑가' 역할을 맡고 있다"고 소개한다.MC 현영이 실제로 활동하고 있는지 묻자 오지헌은 "행사도 많이 뛴다"고 답한다. 이어 배우 신승환의 요청에 즉석에서 랩 실력을 선보인다.그러나 오지헌의 랩을 지켜보던 아내는 고개를 떨군다. 이를 본 신승환이 "오지헌이 부끄러운 거냐"고 묻자 아내는 "아이들 학비 벌려면 열심히 해야 한다"고 답해 웃음을 자아낸다.결혼 18년 차 부부의 일상도 공개된다. 대부도로 여행을 떠난 오지헌 부부는 카페에서 뜻밖의 로맨틱한 상황을 맞는다.오지헌은 아내의 입술에 라떼 거품이 묻은 것을 발견하자 지그시 바라보며 "길라임 씨?"라고 말한다. 드라마 '시크릿 가든'에서 현빈과 하지원이 선보인 거품 키스 장면을 재현하려 한 것.하지만 아내의 반응은 냉담하다. 아내는 허공에 주먹을 날리며 오지헌의 시도를 거절한다. 이에 오지헌은 자신의 입술에 라떼 거품을 묻힌 채 다시 키스를 시도하지만, 아내는 "저리 가!"라며 남편을 밀어낸다.오지헌은 두 번이나 거절당했지만 포기하지 않고 "자기가 하지원보다 예뻐"라며 아내를 향한 애정을 표한다.오지헌 부부의 일상은 14일 오후 8시 방송되는 '퍼펙트 라이프'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr