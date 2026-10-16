곽선영이 6년 만에 연극 무대에 오른다./사진제공='오픈 더 도어'

배우 곽선영이 연극 ‘오픈 더 도어’ 출연을 확정했다.2020년 연극 ‘렁스’ 이후 6년 만에 연극 무대로 돌아오는 곽선영은 오는 12월 5일 개막하는 연극 ‘오픈 더 도어’에서 더 나은 삶을 꿈꾸며 가족과 함께 미국으로 건너온 ‘윤주’ 역을 맡았다.‘오픈 더 도어’는 한 남자가 문을 두드린 밤, 7년간 닫아 두었던 진실과 마주하게 되는 이야기를 그린 심리 스릴러다. 장항준 감독의 동명 영화를 원작으로 한다. 이번 작품은 원작의 시선을 확장해 서로 다른 시간과 공간을 하나의 무대 위에 동시에 펼쳐낸다.극 중 곽선영이 맡은 ‘윤주’는 더 나은 삶을 위해 분투하는 인물로, 모두를 살리고 싶은 마음에 ‘비밀의 문’을 열지만, 가족 모두가 문에 갇히면서 예상치 못한 갈등을 겪게 된다.곽선영은 오랜 시간 다수의 연극과 뮤지컬에 출연하며 연기 스펙트럼을 넓혀왔다. 2006년 뮤지컬 ‘달고나’로 데뷔한 이후 ‘위대한 캣츠비’, ‘노트르담 드 파리’, ‘김종욱 찾기’, ‘빨래’, ‘사의 찬미’ 등 다수의 작품에 출연하며 무대 위에서 탄탄한 연기 내공을 쌓았다. 연극 ‘두근두근 내 인생’, ‘렁스’ 등을 통해서도 폭넓은 연기 스펙트럼을 선보였다.드라마에서도 활약을 이어갔다. 곽선영은 tvN ‘슬기로운 의사생활’에서는 ‘이익순’ 역을 맡아 능청스러운 매력과 섬세한 감정 연기로 사랑받았고, 디즈니+ ‘무빙’에서는 장주원(류승룡 분)의 첫사랑 ‘황지희’ 역으로 출연해 인물의 서사를 설득력 있게 그려냈다. 그는 최근 종영한 ENA ‘허수아비’에서는 정의로운 기자 ‘서지원’ 역으로 현실감 있는 연기를 선보였다.방영 당시 ENA 역대 드라마 시청률 2위를 기록한 화제작 ENA '크래시'에서 열혈 형사 '민소희' 역으로 분했던 곽선영은 오는 11월 16일 첫 방송되는 ENA '크래시2 : 분노의 도로'에도 출연해 활약을 이어간다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr