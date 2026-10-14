배우 최수종, 하희라 부부가 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

배우 최수종, 하희라 부부가 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한다. / 사진제공=tvN

배우 최수종과 하희라 부부가 결혼 33년 동안 부부싸움을 한 적이 없다고 밝힌다.14일 방송되는 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭' 364회에는 결혼 33주년을 맞은 최수종, 하희라 부부가 출연한다. 두 사람은 오랜 결혼 생활을 이어온 비결부터 가족을 향한 애틋한 마음까지 다양한 이야기를 전한다.이날 최수종과 하희라는 손을 잡고 등장해 여전한 애정을 보여준다. 최수종이 아내를 향한 애정 표현을 이어가자 하희라는 연신 사과하며 웃음을 자아낸다. 이를 지켜보던 유재석은 "오늘 또 싸움 좀 나겠네"라며 두 사람의 다정한 모습이 다른 부부들에게 미칠 영향을 걱정한다.두 사람의 첫 만남과 결혼 과정도 공개된다. 1987년 '젊음의 행진' MC로 처음 만난 최수종과 하희라는 이후 여러 작품에서 연인으로 호흡을 맞췄다. 이날 방송에서는 실제 연인으로 발전하게 된 계기와 전화 한 통으로 이뤄진 프러포즈, 이경규가 중계까지 맡았던 결혼식의 뒷이야기가 소개된다.특히 두 사람은 성격부터 식성, 청소 방식까지 서로 다르지만 결혼 후 33년 동안 부부싸움을 한 번도 하지 않았다고 밝혀 눈길을 끈다. 서로 다른 생활 방식을 가진 부부가 갈등을 해결해 온 방법도 전할 예정이다.최수종의 남다른 이벤트에 얽힌 소문도 언급된다. 하희라는 과거 남편이 술을 마시고 자신을 때린 뒤 미안한 마음에 이벤트를 해준다는 가십이 있었다고 밝히며 해당 소문에 관한 이야기를 털어놓는다. 이와 함께 하희라가 네 차례 유산을 겪었던 당시의 이야기와 딸의 연애를 바라보는 최수종의 생각도 공개된다.최수종, 하희라 부부가 출연하는 '유 퀴즈 온 더 블럭'은 이날 오후 8시 45분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr