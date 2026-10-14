옥자연이 '로또 1등'에서 이준혁의 조력자로 활약했다./사진제공=티빙

옥자연이 '로또 1등'에서 이준혁의 조력자로 활약했다./사진제공=티빙

배우 옥자연이 ‘로또 1등’에서 마지막 회까지 이준혁의 든든한 조력자로 색다른 매력을 선보였다.옥자연은 티빙 오리지널 시리즈로 먼저 공개된 데 이어 지난 13일까지 tvN을 통해 방송된 ‘로또 1등도 출근합니다’(이하 ‘로또 1등’)에서 법무팀 소속 진해주로 분해 공은태(이준혁 분)의 입사 동기이자 믿음직한 동료로 존재감을 발휘했다.‘로또 1등도 출근합니다’는 로또 1등에 당첨된 홍성인터내셔널 영업 5팀 팀장 공은태가 이전과는 다른 마음가짐으로 출근하는 K직장인 오피스 드라마다.옥자연은 법무팀 소속 ‘프로 일잘러’로서 회사 안팎에서 벌어지는 다양한 상황 속에서 공은태와 고민을 나누며 현실적인 조언을 건넸다. 공은태가 팀장으로 있는 영업 5팀에 장향은(백예인 분)이 합류한다는 소식이 전해지자, 중국법인과 관련한 내부 정보를 미리 귀띔하며 회사 내 복잡한 상황을 이해할 수 있도록 도왔다.광고 출연 계약서 검토부터 내부 감사를 둘러싼 상황까지 법무팀의 시각으로 핵심을 짚어내며 영업 5팀에 실질적인 도움을 보탰다. 업무에서는 빈틈없는 판단력을 발휘하고, 동료 앞에서는 무심한 듯 능청스러운 말투로 분위기를 환기하는 모습이 어우러지며 진해주만의 입체적인 매력을 완성했다.이준혁과의 호흡도 재미를 더했다. 진해주는 팀 내 인력 문제로 고민하는 공은태에게 새로 합류할 직원뿐 아니라 기존 팀원들이 느낄 불안까지 헤아려 보라며 “공감을 안 하기로 작정한 거야? 누가 T 아니랄까 봐”라고 능청스럽게 타박했다. 이에 공은태가 “너는 그렇게 공감 잘하는 F라면서 T한테는 공감 안 해주냐?”라고 받아치며 로맨스보다 오랜 입사 동기다운 유쾌한 티키타카를 선보였다.마지막 회에서는 공은태가 진해주에게 고마움을 전하자 “변했네”라고 답했다. 동료의 변화를 가까이에서 지켜봐 온 진해주의 마음이 짧은 한마디에 담기며 잔잔한 여운을 남겼다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr