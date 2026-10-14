풍자가 성형, 시술 비용에 관해 이야기했다. / 사진='풍자테레비' 영상 캡처

풍자가 성형, 시술 비용에 관해 이야기했다. / 사진='풍자테레비' 영상 캡처

트렌스젠더 유튜버 풍자가 성형하는 데 억대의 비용을 썼다고 밝혔다.지난 13일 유튜브 채널 '풍자테레비'에는 '최근 수술한 성형 최초공개부터 부작용까지. 성형비로 아파트 한채 값 날린 사람들의 성형토크'라는 영상이 게공개다. 풍자는 유튜버 서기채널, 유병권과 성형에 관해 이야기를 나눴다.풍자는 "나는 재수술도 많이 했다. 나 같은 경우는 특수한 상황들이 있으니까, 그게 또 금액이 너무 비싸다"라고 털어놨다. 이어 "가슴 수술은 재수술이 기본 1500 이상이다. 내가 마지막 가슴했을 때 1600인가 1800 줬다"고 털어놨다.풍자는 "나는 무조건 억은 넘는다. 미니멈 1억 5000은 되지 않을까"라고 추산했다.성형 비용이 아닌 시술 비용만도 따져봤다. 풍자는 "시술로 따지면 4000 정도 되는 것 같다"고 털어놨다. 이를 들은 서기채널, 유병권이 "왜 줄이냐"고 핀잔을 주자, 풍자는 "너네들이 뭘 아냐"면서도 "5000 하겠다"고 말했다. 그러면서 풍자는 "오히려 내가 시술을 많이 안 한다. 시술한 지 10년도 안 됐다"고 강조했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr