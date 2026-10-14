송가인과 안성훈이 '신상출시 편스토랑'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

송가인과 안성훈이 '신상출시 편스토랑'에 출연한다. / 사진제공=KBS

가수 송가인과 안성훈이 15년째 인연을 이어오고 있는 각별한 사이라고 밝힌다.오는 15일 방송되는 KBS2 예능 '신상출시 편스토랑'은 '환상의 짝꿍' 특집으로 꾸며진다. 이날 방송에는 '미스트롯1'과 '미스터트롯2'에서 각각 진(眞)을 차지한 송가인과 안성훈이 출연한다.공개된 영상에서 안성훈은 누군가를 맞이하기 위해 혼자 사는 집을 정리한다. 잠시 후 등장한 손님은 송가인이었다. 두 사람의 만남에 MC 붐은 "진진(眞眞)남매가 뭉쳤다"며 반가워한다.송가인은 안성훈의 집에 들어서자마자 잔소리를 시작한다. 집 안을 둘러보던 그는 "이러면 여자가 도망간다"며 미혼인 안성훈에게 거침없이 조언한다. 이에 안성훈은 "누나가 남자 집에 오는 게 처음이라 그런 거다"라고 받아쳐 웃음을 자아낸다.이후 두 사람은 함께 요리를 준비한다. 안성훈은 자신만의 특별한 요리법을 공개하고 송가인은 음식을 맛보며 솔직한 평가를 내놓는다. 안성훈은 송가인의 반응에 긴장하는 모습을 보였다는 후문이다.이날 안성훈은 송가인과의 오랜 인연도 공개한다. 그는 "송가인과 15년 전 연습생 시절부터 알고 지냈다"며 "친남매 같은 사이"라고 설명한다. 특히 가수로 활동하는 과정에서 송가인에게 큰 영향을 받았던 사연도 털어놓을 예정이다.'신상출시 편스토랑'은 15일 프로야구 중계가 끝나는 대로 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr