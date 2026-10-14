배구선수 김연경은 넷플릭스 '대환장 기안장2'에 출연했다. / 사진=텐아시아DB

웹툰 작가 겸 방송인 기안84가 배구선수 김연경의 거듭된 청결 지적에도 자신의 습관을 고수하는 모습을 보이면서 일부 시청자들의 눈살을 찌푸리게 했다.최근 공개된 넷플릭스 예능 '대환장 기안장2'에서는 기안84, 김연경, 덱스가 위생 문제를 두고 이야기를 나누는 모습이 그려졌다. 이 과정에서 김연경은 평소 잘 씻지 않는 기안84의 위생 관념을 지적했다.김연경은 "군대에서는 안 씻으면 안 되는 건가. 청결도 유지되어야 하는 건가"라고 물었고, 덱스는 "아마 안 씻으면 군법에 걸릴 거다"고 답했다. 이에 김연경은 "그럼 군대에서 잘못 배운 건가. 잘 안 씻어가지고"라며 기안84를 향해 말했다.기안84는 군 복무 시절의 경험을 언급하며 나름의 이유를 설명했다. 그는 "군대 있을 때 자꾸 씻으라 해서 사회에 와서 씻기 싫어진 것도 없지 않다"고 털어놨다. 이에 김연경은 "항상 의문이었다. 땀 난 상태로 왜 자기 침대로 가지? 왜 베개에 또 눕고 있을까"라며 기안84의 평소 위생 습관을 이해하기 어렵다는 반응을 보였다.그러나 기안84는 김연경의 지적에도 자신의 입장을 굽히지 않았다. 오히려 "네가 자꾸 씻으라고 하면 그 트라우마가 생각난다. 너 같은 간부들 때문에 반발심이 생겼다"며 김연경의 반복된 지적이 씻기 싫은 마음을 불러일으킨다고 주장했다.방송을 접한 일부 시청자들은 기안84의 위생 관념뿐 아니라 김연경의 지적에 대응하는 태도에도 불편함을 드러냈다. 누리꾼들은 "김연경이 오죽했으면 말했겠냐", "고집이 너무 세다", "너무 더럽다" 등의 부정적인 반응을 보이고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr