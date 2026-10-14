'나는 SOLO' 34기 영수가 누나만 7명인 8남매의 막내라고 밝힌다.
14일 방송되는 SBS Plus·ENA 예능 '나는 SOLO'에서는 '다둥이 특집'으로 꾸며진 34기 솔로남들의 자기소개가 공개된다. 출연자들은 가족관계부터 취미, 결혼 후 생활에 대한 생각까지 솔직하게 털어놓는다.
이날 영수는 자신이 8남매 중 막내이며 위로 누나가 7명 있다고 밝혀 솔로녀들을 놀라게 한다. 한 솔로녀가 "누나 7명과의 관계는 어떠신가요?"라고 묻자 영수는 "(누나와의) 친밀함? 전 별로 안 좋아하고요"라고 답한다. 이어 그는 "누나들도 이미 '각서를 써주겠다. 명절에 안 와도 되고 전화번호 안 물어보겠다'고 했다. 오히려 누나들이 눈치를 보고 있다"고 설명한다. 다른 솔로남들도 자기소개를 통해 각자의 생활 방식을 공개한다. 한 출연자는 매일 명상을 하고 있으며 도시 생활에 지칠 때면 산에서 템플스테이를 한다고 밝힌다. 또 다른 출연자는 새로운 모습을 보여주기 위해 아이돌 댄스 학원에 다녔다며 현장에서 직접 춤을 선보인다.
독서와 외모 관리에 힘쓰는 솔로남도 등장한다. 그는 지난해 60권 이상의 책을 읽었다고 밝히면서 "조카가 삼촌이랑 결혼하고 싶다고 하면 말 다한 거 아닌가?"라고 말한다. 이어 결혼 후 육아에 대해서도 "육아휴직도 있기 때문에 제가 아이를 보면 된다"며 자신감을 보인다.
'나는 SOLO'는 이날 오후 10시 30분에 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
14일 방송되는 SBS Plus·ENA 예능 '나는 SOLO'에서는 '다둥이 특집'으로 꾸며진 34기 솔로남들의 자기소개가 공개된다. 출연자들은 가족관계부터 취미, 결혼 후 생활에 대한 생각까지 솔직하게 털어놓는다.
이날 영수는 자신이 8남매 중 막내이며 위로 누나가 7명 있다고 밝혀 솔로녀들을 놀라게 한다. 한 솔로녀가 "누나 7명과의 관계는 어떠신가요?"라고 묻자 영수는 "(누나와의) 친밀함? 전 별로 안 좋아하고요"라고 답한다. 이어 그는 "누나들도 이미 '각서를 써주겠다. 명절에 안 와도 되고 전화번호 안 물어보겠다'고 했다. 오히려 누나들이 눈치를 보고 있다"고 설명한다. 다른 솔로남들도 자기소개를 통해 각자의 생활 방식을 공개한다. 한 출연자는 매일 명상을 하고 있으며 도시 생활에 지칠 때면 산에서 템플스테이를 한다고 밝힌다. 또 다른 출연자는 새로운 모습을 보여주기 위해 아이돌 댄스 학원에 다녔다며 현장에서 직접 춤을 선보인다.
독서와 외모 관리에 힘쓰는 솔로남도 등장한다. 그는 지난해 60권 이상의 책을 읽었다고 밝히면서 "조카가 삼촌이랑 결혼하고 싶다고 하면 말 다한 거 아닌가?"라고 말한다. 이어 결혼 후 육아에 대해서도 "육아휴직도 있기 때문에 제가 아이를 보면 된다"며 자신감을 보인다.
'나는 SOLO'는 이날 오후 10시 30분에 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT