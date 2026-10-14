'나는 SOLO' 34기 출연자들의 자기소개가 공개된다. / 사진제공=SBS Plus·ENA

'나는 SOLO' 34기 출연자들의 자기소개가 공개된다. / 사진제공=SBS Plus·ENA

'나는 SOLO' 34기 영수가 누나만 7명인 8남매의 막내라고 밝힌다.14일 방송되는 SBS Plus·ENA 예능 '나는 SOLO'에서는 '다둥이 특집'으로 꾸며진 34기 솔로남들의 자기소개가 공개된다. 출연자들은 가족관계부터 취미, 결혼 후 생활에 대한 생각까지 솔직하게 털어놓는다.이날 영수는 자신이 8남매 중 막내이며 위로 누나가 7명 있다고 밝혀 솔로녀들을 놀라게 한다. 한 솔로녀가 "누나 7명과의 관계는 어떠신가요?"라고 묻자 영수는 "(누나와의) 친밀함? 전 별로 안 좋아하고요"라고 답한다. 이어 그는 "누나들도 이미 '각서를 써주겠다. 명절에 안 와도 되고 전화번호 안 물어보겠다'고 했다. 오히려 누나들이 눈치를 보고 있다"고 설명한다.다른 솔로남들도 자기소개를 통해 각자의 생활 방식을 공개한다. 한 출연자는 매일 명상을 하고 있으며 도시 생활에 지칠 때면 산에서 템플스테이를 한다고 밝힌다. 또 다른 출연자는 새로운 모습을 보여주기 위해 아이돌 댄스 학원에 다녔다며 현장에서 직접 춤을 선보인다.독서와 외모 관리에 힘쓰는 솔로남도 등장한다. 그는 지난해 60권 이상의 책을 읽었다고 밝히면서 "조카가 삼촌이랑 결혼하고 싶다고 하면 말 다한 거 아닌가?"라고 말한다. 이어 결혼 후 육아에 대해서도 "육아휴직도 있기 때문에 제가 아이를 보면 된다"며 자신감을 보인다.'나는 SOLO'는 이날 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr