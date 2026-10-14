그룹 엑소 레이 / 사진제공=LAY ZHANG STUDIO

그룹 엑소 레이가 인스타그램 방송 채널을 통해 전한 근황. / 사진=레이 인스타그램 캡처

그룹 엑소 멤버 레이가 35세의 나이에 대학생이 됐다.레이는 최근 자신의 인스타그램 브로드캐스트 채널을 통해 대학 입학 소식을 알렸다. 그는 "토플(TOEFL) 시험에서 필요한 점수를 받았다. 이제 정식으로 대학생이 됐다"며 "다시 학교로 돌아가 새로운 것을 배우고 꿈을 향해 나아가려 한다. 응원해 달라"고 전했다.현지 보도에 따르면 레이는 미국 로스앤젤레스(LA)에서 영화를 전공하며 약 2~3년간 학업을 이어갈 예정이다. 구체적인 대학 이름은 공개되지 않았다. 평소 영화 연출과 제작에 관심을 보여온 레이는 향후 직접 영화를 제작하는 것을 목표로 하고 있는 것으로 알려졌다.레이는 2008년 SM엔터테인먼트 연습생으로 발탁돼 한국으로 건너왔다. 이후 2012년 엑소 멤버로 데뷔해 가수와 배우, 프로듀서로 활동해 왔다. 10대 시절부터 연예계 활동에 집중하면서 대학에 진학하지 못했고, 과거에도 이에 대한 아쉬움을 드러낸 바 있다.레이는 바쁜 활동 중에도 영어 공부를 병행하며 토플 시험을 준비해 왔다. 라이브 방송을 통해 공부하는 모습을 팬들에게 공개하기도 했다. 데뷔 14년 만에 늦깎이 대학생이 된 레이에게 팬들의 축하가 이어지고 있다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr