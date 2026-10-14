리정이 열등감을 고백한다. / 사진제공=KBS

리정이 열등감을 고백한다. / 사진제공=KBS

그룹 블랙핑크, 있지, 트와이스 등의 안무를 담당한 댄서 리정이 '누구나 가슴 속에 찌질함 한 스푼쯤 품고 살잖아요'에서 열등감에 대해 밝힌다.14일 오후 6시 KBS 유튜브 채널 '여의도 육퇴클럽'에 공개되는 '누구나 가슴 속에 찌질함 한 스푼쯤 품고 살잖아요'(이하 '누가찌품') 2회에서는 리정이 게스트로 출연한다. 출연진은 열등감을 주제로 대화를 나눈다.리정은 여러 감정 가운데 열등감을 선택했다. 그는 "고를 수 있는 감정이 정말 많았는데, 가장 솔직하게 얘기할 수 있는 게 이 감정이었다. 나랑 떼려야 뗄 수 없는 친구"라고 이유를 밝혔다. 이어 "매체로 보이는 나는 자존감 높고 당당해 보일 수 있지만, 매번 그렇지는 못하다"고 털어놨다.MC들 역시 각자의 경험을 이야기했다. 통닭천사는 "단어 자체에서 오는 폭력성이 있다. '너 나한테 열등감 느껴?' 하는 순간 바로 긁힌다"고 말했다. 이에 이은지는 "이거 촬영 종료할까?"라고 농담했다.이은지는 KBS 공채 시험에 네 차례 지원했지만 모두 최종 단계에서 탈락했던 당시를 회상했다. 리정은 세계적인 시상식에서 상을 받은 뒤에도 만족하지 못했던 마음을 고백했다. 그는 "집에 트로피가 있는데도 죽기 전에 하나만 더 받고 싶다"고 말했다.통닭천사는 오빠 침착맨의 채널에서 매년 진행되는 '올해의 인물' 투표에 참여했던 경험을 전했다. 투표를 위해 공을 들였지만 큰 표 차이로 2위에 그쳤다고 밝혔다. 구름약사는 자신을 비난하는 게시글을 작성한 사람이 알고 보니 지인이었다는 사실을 알게 된 사연을 공개한다.열등감을 대하는 방법에 대해서도 의견을 나눴다. 리정은 "열등감을 누군가에게 털어놓는 건 고백이 아니라 호소"라고 말했다. 통닭천사는 "'나 너한테 열등감 느껴'라고 하면 듣는 사람은 '어쩌라고'가 된다"고 이야기했다. 구름약사는 "열등감이 들 때는 인스타그램을 아예 안 들어간다"며 자신만의 대처법을 공개했다.'누가찌품'은 매주 수요일 오후 6시 유튜브 채널 '여의도 육퇴클럽'에서 공개된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr