정용화가 '밑도 끝도 없이, 너다'에 출연한다. / 사진제공=라이프타임

정용화가 '밑도 끝도 없이, 너다'에 출연한다. / 사진제공=A+E Global Media

그룹 씨엔블루의 멤버 겸 배우 정용화가 키스신을 거부하는 톱스타로 변신한다.14일 라이프타임 새 토일드라마 '밑도 끝도 없이, 너다' 측은 정용화와 홍승희의 관계 변화를 담은 3차 티저 영상을 공개했다. '밑도 끝도 없이, 너다'는 멜로 배우 엄태봉(정용화 분)이 자신을 드라마 속 여주인공이라고 믿는 오해라(홍승희 분)를 만나면서 벌어지는 로맨틱 코미디다.공개된 영상에서 엄태봉은 취재진으로부터 키스신 촬영 여부에 관한 질문을 받는다. 실제 촬영 현장에서도 상대 배우와 얼굴이 가까워지자 직접 "컷"을 외치며 촬영을 중단한다. 그는 "키스신 따위는 절대"라며 확고한 입장을 보인다.그러던 중 엄태봉의 비밀을 알게 된 오해라가 그의 앞에 나타난다. 사고 이후 자신을 엄태봉의 첫 주연작 '황태자의 보디가드' 속 여주인공 차홍두라고 믿게 된 오해라는 엄태봉을 지키겠다며 보디가드를 자처한다.오해라는 "널 지키는 일이라면 목숨까지 바쳐볼게"라며 적극적으로 나서는가 하면 엄태봉에게 "완전 좋아"라고 고백하기도 한다. 처음에는 낯선 여자의 행동을 이해하지 못하던 엄태봉도 점차 그를 의식하기 시작한다.엄태봉은 "나도 내가 왜 이러는지 진짜 모르겠다"며 달라진 자신의 감정에 혼란스러워한다. 오해라 역시 자신이 좋아했던 드라마의 남자 주인공과 현실에서 마주하면서 새로운 감정을 느끼게 된다.제작진은 "사고 이후 자신을 진짜 '최애' 드라마의 주인공이라고 믿게 된 '오해라'가 엄태봉의 치명적 비밀을 알게 되고, 그렇게 그의 인생에 난입하면서 이야기가 시작된다"고 설명했다. 이어 "'내가 드라마 속 여자주인공이 되고, 화면으로만 보던 남자주인공을 현실에서 만난다면'이란 발칙한 상상을 여러분의 눈앞에 펼쳐놓는다. 설레는 판타지를 판타스틱하게 즐겨주시길 바란다"고 덧붙였다.'밑도 끝도 없이, 너다'는 '선재 업고 튀어'의 윤종호 감독과 '닥터신'의 이승훈 감독이 공동 연출을 맡았다. '오는 24일 오후 10시 50분 라이프타임 채널에서 첫 방송되며 국내에서는 티빙과 LG채널을 통해서도 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr