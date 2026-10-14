'연애박사'는 故 안판석 감독의 유작이다. 배우 추영우는 극 중 박민재 역을 맡았다. / 사진=ENA '연애박사' 캡처

배우 추영우는 1999년생 동갑내기 배우 김소현과 멜로 연기를 선보이고 있다. / 사진=ENA '연애박사' 캡처

배우 추영우가 멜로 연기로 다시 한번 주목받고 있다. 앞서 영화 '오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도'에서 미스캐스팅 논란에 휩싸였던 그는 이번 '연애박사'에서 사랑에 서툰 인물의 감정을 자연스럽게 풀어내며 전작과는 다른 반응을 얻고 있다.추영우는 ENA 월화드라마 '연애박사'에서 로봇공학 박사과정생 박민재 역을 맡아 열연 중이다. 극 중 박민재는 연구에는 누구보다 진지하지만 연애에는 서툰 인물이다. 지난 12일과 13일 방송에서는 사랑 앞에서 쉽게 흔들리는 박민재의 감정이 그려졌다.박민재는 임유진(김소현 분)의 사소한 말과 행동에도 신경 쓰는 모습을 보였다. 임유진이 연구실 컴퓨터를 김세진(임진효 분)에게 양보한 일이 마음에 걸려 밤사이 새 컴퓨터를 마련하는가 하면, 자신감을 잃은 임유진을 위해 함께 수학과 교수를 찾아갔다. 또 생일을 맞아 방문한 놀이공원에서는 내키지 않던 머리띠까지 착용하며 상대를 배려했다.반면 자신의 의족과 관련된 상처 앞에서는 감정을 숨기지 못했다. 운동화를 신던 박민재는 의족을 본 임유진이 갑자기 연구실을 떠나자 큰 상처를 받았다. 이후 임유진이 거듭 사과하자 "너 그렇게 갔을 때 내 마음이 어땠을 것 같아? 찢어진다고. 죽고 싶다고"라며 그동안 참아왔던 감정을 털어놨다.두 사람의 관계가 깊어지면서 박민재는 자신의 아픔도 조금씩 드러냈다. 임유진의 부탁에 의족을 벗은 그는 오랜 시간 굳은살이 생긴 다리를 보여줬다. 이를 본 임유진이 눈물을 흘리자 오히려 "이제 괜찮아"라고 말하며 그를 위로했다.추영우는 임유진을 챙길 때의 다정한 모습부터 자신의 상처를 마주했을 때의 불안과 서운함까지 서로 다른 감정을 표현했다. 특히 의족을 둘러싼 갈등 장면에서는 감정을 과하게 드러내기보다 차분한 대사와 표정으로 박민재의 아픔을 전달했다.'연애박사'는 매주 월, 화요일 오후 10시 방송되며, KT 지니 TV와 디즈니+에서도 시청할 수 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr