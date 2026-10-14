뉴진스 / 사진=어도어 (하이브)

사진=어도어 (하이브)

그룹 뉴진스(NewJeans)가 활동을 중단한 가운데 스포티파이에서 통산 11번째 3억 스트리밍 곡을 추가했다.14일 스포티파이에 따르면 뉴진스의 'Cool With You'(쿨 위드 유)는 지난 12일 누적 재생 수 3억 10만 7778회를 기록했다. 이로써 뉴진스가 발표한 곡 가운데 스포티파이에서 3억 회 이상 재생된 노래는 11곡으로 늘었다.'Cool With You'(쿨 위드 유)는 2023년 7월 발매된 두 번째 EP 'Get Up'(겟 업)의 트리플 타이틀곡 중 하나다. UK 개러지 리듬을 바탕으로 멤버들의 절제된 보컬을 담았다. 발매 당시 미국 빌보드 '핫 100' 2023년 8월 5일 자 차트에 진입했고, 같은 해 영국 매거진 타임아웃의 '베스트 송'에도 이름을 올렸다.뉴진스가 발표한 전곡의 스포티파이 누적 재생 수는 합산 82억 회를 넘어섰다. 'Ditto'(디토), 'OMG'(오엠지), 'Super Shy'(슈퍼 샤이)가 각각 9억 회를 돌파했으며, 'Hype Boy'(하이프 보이)는 8억 회 이상 재생됐다. 'New Jeans'(뉴 진스)와 'Attention'(어텐션)은 각각 5억 회, 'ETA'(이티에이)는 4억 회를 넘겼다.이번에 기록을 추가한 'Cool With You'(쿨 위드 유)를 비롯해 'Cookie'(쿠키), 'How Sweet'(하우 스위트), 'Hurt'(허트)가 각각 3억 회 이상 재생됐다. 'Supernatural'(슈퍼내추럴)과 'ASAP'(에이셉)는 각각 2억 회를 돌파했으며, 'Get Up'(겟 업), 'Bubble Gum'(버블 검), 'Right Now'(라이트 나우)도 각각 1억 회를 넘겼다.한편 뉴진스는 소속사 어도어와 전속계약 분쟁을 겪은 뒤 그룹 활동을 중단한 상태다. 지난해 해린·혜인·하니가 차례로 소속사 복귀를 결정했으며, 민지는 회사와 향후 활동과 관련해 논의를 이어왔다. 다니엘은 지난해 12월 어도어로부터 전속계약 해지를 통보받았고, 회사와 소송을 이어가고 있다.지난 7월 데뷔 4주년에는 민지·하니·해린·혜인이 함께한 영상과 사진이 공식 채널에 공개됐다. 당시 어도어는 구체적인 활동 계획은 멤버들과 논의를 마무리한 뒤 발표하겠다고 밝혔다. 이후에도 컴백 일정은 공개되지 않은 상태다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr