그룹 블랙핑크 멤버 로제가 화려하면서도 평범한 근황을 전했다. / 사진=로제 SNS

그룹 블랙핑크 멤버 로제가 화려하면서도 평범한 근황을 전했다. / 사진=로제 SNS

그룹 블랙핑크 멤버 로제가 건강한 생활 중인 근황을 전했다.로제는 지난 13일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 한 장의 사진과 하나의 영상을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 로제가 지인들과 함께 럭셔리한 호텔에서 화려한 옷을 입고 시간을 보내고 있는 모습. 특히 접시에는 여백이 많은 작은 음식이 올려져 있었고, 이후 양치를 마친 로제는 운동복으로 갈아입은 뒤 산책에 나섰다.한편 로제는 지난 2016년 블랙핑크 멤버로 데뷔했다. 2024년 브루노 마스와 협업한 'APT.'(아파트)로 세계적인 인기를 얻었으며, 같은 해 첫 솔로 정규앨범 'rosie'를 발매하는 등 활발한 활동을 이어가고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr