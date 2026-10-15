정승제가 “재수생의 성적이 오르지 않으면 은퇴를 넘어 처벌까지 받겠다”고 선언한다./사진제공=채널A

정승제가 “재수생의 성적이 오르지 않으면 은퇴를 넘어 처벌까지 받겠다”고 선언한다./사진제공=채널A

정승제가 “재수생의 성적이 오르지 않으면 은퇴를 넘어 처벌까지 받겠다”는 충격적인 선언을 한다.15일 오후 10시 첫 방송되는 채널A ‘티처스3 : 재수전쟁’에서는 성적 역전을 꿈꾸고 찾아온 100인의 재수생이 인생을 바꿔줄 ‘티처 군단’ 정승제, 유대종, 김지영과 처음 만난다. ‘재수생의 롤모델’ 전현무는 “제가 재수할 때 이분들이 있었더라면 재수 생활이 힘들지 않았을 것 같다”며 재수생들의 성적을 뒤집어줄 선생님들을 소개한다.이어 ‘티처스’에 새롭게 합류한 ‘국어 절대강자’ 유대종, ‘영어의 아버지’ 김지영이 환호 속에 등장한다. ‘수포자의 구세주’ 정승제까지 출격하자, 재수생들은 “구세주다”, “정말 ‘티처스’가 시작된 게 실감 난다”는 반응을 보이며 반긴다. 미미미누는 “흡사 부흥회 같다”며 현장의 뜨거운 반응에 놀한다. 정승제는 “이곳이 ‘전쟁터’라는 생각으로 최선을 다해서, 목숨을 걸고 한 번 임해보도록 하겠다”며 결연한 의지를 보인다. 이에 미미미누는 “그렇다면 이번 ‘재수전쟁’에서 단 한 친구도 성적이 안 오르면 수능 수학계에서 은퇴하겠냐”고 벼랑 끝 질문을 던진다.이에 장영란은 “왜 선생님을 은퇴시키냐”며 손사래를 치지만, 정승제는 “제가 하라는 대로 다 했는데 성적이 안 오르면, 은퇴 수준이 아니라 저는 처벌받아야 한다고 생각한다. 학생의 성적을 가지고 농락한 거라서 그렇다”며 한술 더 뜬다. 전현무는 “이렇게까지 이야기하는 이유는 시즌1, 2에서 이미 증명했기 때문이다. 시키는 대로 빠짐없이 한 사람은 성적이 올랐고, 게으르게 했던 친구들은 ‘재수의 늪’에 빠지게 된다. 몸소 증명했기 때문에 이렇게까지 이야기하는 것”이라며 정승제의 근거 있는 자신감에 힘을 싣는다.그러나 한 재수생의 등장으로 정승제는 ‘처벌 위기’에 놓였다. 닉네임부터 ‘배신당한 승제키즈’인 이 재수생은 “고1 개념 강의를 시작으로 3년 동안 정승제의 모든 강의를 수강한 찐팬인데, 수학은 항상 4등급이 나온다”며 정승제를 저격한다. 정승제는 “시킨 대로 다 한 게 맞냐?”며 답답한 마음에 결국 자리에서 엉덩이까지 들썩인다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr