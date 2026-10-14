풍자가 성형수술 경험에 대해 이야기했다. / 사진='풍자테레비' 영상 캡처
풍자가 성형수술 경험에 대해 이야기했다. / 사진='풍자테레비' 영상 캡처
트렌스젠더 유튜버 풍자가 눈, 코, 잇몸 등 자신의 성형수술 경험에 대해 털어놨다.

지난 13일 유튜브 채널 '풍자테레비'에는 '최근 수술한 성형 최초공개부터 부작용까지. 성형비로 아파트 한채 값 날린 사람들의 성형토크'라는 영상이 게시됐다.

풍자는 "저는 잇몸 성형을 했다"고 밝혔다. 이어 "옛날 방송을 보면 제가 웃을 때 잇몸이 절반이다. 조금 스트레스를 받았다. 그때 코수술을 했는데, 코수술을 하고 나면 여기가 약간 마비된다. 굳지 않나"라며 인중과 코 쪽을 가리켰다. 그러면서 "잇몸이 보이고 안 보이고 차이가 크더라. 그래서 치아를 할 때 잇몸을 줄이고 라운드 성형을 했다"고 설명했다.

풍자는 또 다른 성형수술 경험에 대해서도 이야기를 이어갔다. 풍자는 "이마는 했다. 이마는 보형물을 했다. 여기(뒤통수)를 째서 보형물을 넣었다. 그거 하면서 눈썹 뼈를 절삭했다"고도 밝혔다.
풍자가 성형수술 경험에 대해 이야기했다. / 사진='풍자테레비' 영상 캡처
풍자가 성형수술 경험에 대해 이야기했다. / 사진='풍자테레비' 영상 캡처
뿐만 아니라 풍자는 "눈은 나도 원샷원킬이다"라면서 "여기서부터 시끄러워진다"고 말했다. 이어 "쌍꺼풀은 완전 절개다. 원샷원킬이다. 여기서 뒷트임을 했다. 병원 세 군데서 안 된다더라. 내가 뒷트임을 너무 하고 싶어서 병원을 돌고 돌다가 가능하다는 곳에서 쨌다. 잘 됐다"고 이야기했다. 그러면서 "눈이 살쾡이 같아서 또 병원에 갔다. 듀얼트임을 하라더라. 처음에는 만족도가 좋았는데, 바로 부작용이 왔다. 눈 밑이 말리기 시작하면서 속눈썹을 찌르더라. 아침에 일어나면 눈을 뜰 수가 없었다. 그래서 눈 하안검을 했다. 그렇게 눈을 4번 했다"고 전했다.

풍자는 "코는 5번 했다"고도 밝혔다. 이어 "2~3년 전 코"라며 "내가 요즘에 살을 확 빼고 있으니 코가 달라졌다더라. 코가 너무 높아진 거다. 요즘에 코 다시 했냐는 얘기를 듣고 있다. 나는 또 뼈는 안 건드렸다"고 설명했다. 하지만 턱은 성형하지 않았다고. 다만 턱 지방흡입은 3번 했다고 밝혔다.

풍자는 "나는 특수한 상황이니까 밑으로도 내려간다"고 말했다. 이어 "마음을 한 3번 했다"고 덧붙였다.

김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr

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