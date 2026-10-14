풍자가 성형수술 경험에 대해 이야기했다. / 사진='풍자테레비' 영상 캡처

풍자가 성형수술 경험에 대해 이야기했다. / 사진='풍자테레비' 영상 캡처

트렌스젠더 유튜버 풍자가 눈, 코, 잇몸 등 자신의 성형수술 경험에 대해 털어놨다.지난 13일 유튜브 채널 '풍자테레비'에는 '최근 수술한 성형 최초공개부터 부작용까지. 성형비로 아파트 한채 값 날린 사람들의 성형토크'라는 영상이 게시됐다.풍자는 "저는 잇몸 성형을 했다"고 밝혔다. 이어 "옛날 방송을 보면 제가 웃을 때 잇몸이 절반이다. 조금 스트레스를 받았다. 그때 코수술을 했는데, 코수술을 하고 나면 여기가 약간 마비된다. 굳지 않나"라며 인중과 코 쪽을 가리켰다. 그러면서 "잇몸이 보이고 안 보이고 차이가 크더라. 그래서 치아를 할 때 잇몸을 줄이고 라운드 성형을 했다"고 설명했다.풍자는 또 다른 성형수술 경험에 대해서도 이야기를 이어갔다. 풍자는 "이마는 했다. 이마는 보형물을 했다. 여기(뒤통수)를 째서 보형물을 넣었다. 그거 하면서 눈썹 뼈를 절삭했다"고도 밝혔다.뿐만 아니라 풍자는 "눈은 나도 원샷원킬이다"라면서 "여기서부터 시끄러워진다"고 말했다. 이어 "쌍꺼풀은 완전 절개다. 원샷원킬이다. 여기서 뒷트임을 했다. 병원 세 군데서 안 된다더라. 내가 뒷트임을 너무 하고 싶어서 병원을 돌고 돌다가 가능하다는 곳에서 쨌다. 잘 됐다"고 이야기했다. 그러면서 "눈이 살쾡이 같아서 또 병원에 갔다. 듀얼트임을 하라더라. 처음에는 만족도가 좋았는데, 바로 부작용이 왔다. 눈 밑이 말리기 시작하면서 속눈썹을 찌르더라. 아침에 일어나면 눈을 뜰 수가 없었다. 그래서 눈 하안검을 했다. 그렇게 눈을 4번 했다"고 전했다.풍자는 "코는 5번 했다"고도 밝혔다. 이어 "2~3년 전 코"라며 "내가 요즘에 살을 확 빼고 있으니 코가 달라졌다더라. 코가 너무 높아진 거다. 요즘에 코 다시 했냐는 얘기를 듣고 있다. 나는 또 뼈는 안 건드렸다"고 설명했다. 하지만 턱은 성형하지 않았다고. 다만 턱 지방흡입은 3번 했다고 밝혔다.풍자는 "나는 특수한 상황이니까 밑으로도 내려간다"고 말했다. 이어 "마음을 한 3번 했다"고 덧붙였다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr