차준환이 티빙 오리지널 시트콤 '궁전랜드'의 주연을 맡았다. / 사진=텐아시아DB

티빙 오리지널 시트콤 '궁전랜드'의 캐스팅 라인업이 공개됐다. /사진제공=각 소속사

피겨스케이팅 선수 차준환이 선수 활동 중단을 발표한 지 이틀 만에 시트콤 '궁전랜드' 캐스팅 확정 소식을 전했다. 차준환이 주연을 맡은 '궁전랜드'는 2027년 티빙에서 공개될 예정이다.14일 티빙 오리지널 시트콤 '궁전랜드' 측은 차준환을 비롯해 배우 우다비, 이재원, 김규원, 김승호, 민서, 낸시, 이남수, 안주미, 박소진의 출연 소식을 알렸다. '궁전랜드'는 화려한 놀이공원을 배경으로 아르바이트생들이 겪는 이야기를 그린다.차준환은 놀이공원에 새롭게 들어온 신입 직원 성대한 역을 맡는다. 아역 배우로 데뷔한 그는 오랜만에 드라마에 복귀해 새로운 환경에 적응하는 인물을 연기할 예정이다.우다비는 선임 직원 송예진으로 출연한다. 앞서 SBS '키스는 괜히 해서!'로 신인 연기상을 받은 우다비가 차준환과 어떤 호흡을 보여줄지도 관심사다.이재원은 강철수 역으로 합류한다. 그동안 여러 작품에서 코믹 연기를 선보였던 그는 이번에도 능청스러운 캐릭터를 연기한다.청룡시리즈어워드 신인상을 받은 김규원은 양성욱 역을, 김승호는 곽도현 역을 맡는다. 가수 민서는 한아름 역으로 출연하며, 낸시는 지슬기 역으로 등장한다.얼짱 출신 동영상 크리에이터 이남수도 출연진에 합류했다. 그는 권수남 역을 맡았으며, 안주미는 놀이공원의 막내 직원 서고운을 연기한다. 박소진은 윤영희 역으로 함께한다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr