송강이 1년 만에 국내 팬미팅을 개최한다. / 사진=텐아시아DB

송강이 1년 만에 국내 팬미팅을 개최한다. / 사진제공=나무엑터스

배우 송강이 약 1년 만에 국내 팬들과 만난다.송강은 오는 12월 5일 오후 6시 서울 코엑스아티움 우리은행홀에서 '2026 송강 팬미팅 PLAY, SONG KANG IN SEOUL'을 개최한다. 지난해 전역 후 진행한 'ROUND 2' 이후 약 1년 만에 열리는 국내 팬미팅이다.이번 팬미팅의 제목인 'PLAY, SONG KANG'에는 송강이 출연했던 작품들을 음악처럼 다시 돌아본다는 의미가 담겼다. 특히 지난 10월 최고 시청률 9.4%를 기록하며 종영한 '포핸즈'가 클래식 음악을 소재로 한 작품인 만큼, 팬미팅에서도 음악과 관련된 콘셉트를 이어갈 예정이다.함께 공개된 포스터에는 악보를 배경으로 카메라를 바라보는 송강의 모습이 담겼다. 포스터 속 음표와 재생 버튼을 활용한 디자인 역시 팬미팅의 콘셉트를 반영했다.소속사 나무엑터스는 "송강이 오랜만에 국내 팬들과 만나는 자리인 만큼, '송편'(송강의 팬클럽명)들께 소중한 추억을 선물하기 위해 바쁜 일정 속에서도 열심히 준비하고 있다"고 밝혔다. 이어 "이번 팬미팅이 서로에게 뜻깊은 하루가 되길 바라며, 많은 기대와 관심 부탁드린다"고 덧붙였다.송강은 서울 팬미팅에 앞서 일본에서도 팬들을 만난다. 다음 달 12일과 13일 도쿄, 19일과 20일 오사카에서 팬미팅을 진행할 예정이다.서울 팬미팅 선예매는 오는 28일 오후 8시, 일반 예매는 30일 오후 8시 NOL을 통해 진행된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr