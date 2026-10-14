그룹 악뮤(AKMU) 이수현이 최근 오픈런 열풍을 일으킨 한정선 과일 찹쌀떡을 맛본 뒤 솔직한 평가를 내놨다./사진=텐아시아DB

그룹 악뮤(AKMU) 이수현이 최근 오픈런 열풍을 일으킨 한정선 과일 찹쌀떡을 맛본 뒤 솔직한 평가를 내놨다./사진=이수현 유튜브 캡처

그룹 악뮤(AKMU) 이수현이 최근 오픈런 열풍을 일으킨 한정선 과일 찹쌀떡을 맛본 뒤 솔직한 평가를 내놨다.최근 이수현의 유튜브 채널에는 '서울 막콘 끝나자마자 제일 먼저 한 일'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 서울 마지막 콘서트를 마친 이수현이 친구에게 선물받은 한정선 찹쌀떡을 스태프들과 나눠 먹는 모습이 담겼다.이수현은 "친구가 한정선을 사다 줬다. 너무 먹어보고 싶었다"며 기대감을 내비쳤다. 먼저 통 귤 찹쌀떡을 맛본 그는 감탄사를 내뱉었다. 이어 멜론 요거트 맛을 먹은 뒤에는 "얘가 더 맛있다. 요거트 맛이 나서"라고 평가했다. 반면 두바이 찹쌀떡에는 미묘한 반응을 보였다. 한 스태프가 맛있다고 극찬하자 이수현은 "그렇게 맛있냐. 언니 다 먹어라"며 남은 찹쌀떡을 건넸다.한 스태프가 이수현의 트레이너에게 찹쌀떡을 먹은 만큼 운동하려면 얼마나 달려야 하는지 물었다. 이에 트레이너는 "지금 한 600칼로리 먹은 거다. 10㎞ 뛰어야 한다"고 답했다.이수현은 "이제 콘서트 막 끝나서 쉴 생각을 하고 있는데 또 뭘 하자고 하냐. 말 걸지 말아라"라며 질색했다. 앞서 그는 30kg 감량 사실을 공개하며 체중 관리에 가장 효과적이었던 운동으로 달리기를 꼽은 바 있다.이수현은 한정선 찹쌀떡에 대해 "맛있긴 한데 줄을 3시간 서서 먹을 정도인지는 잘 모르겠다"고 솔직하게 말했다. 이어 웹툰 작가 겸 유튜버 침착맨이 찹쌀떡과 과일을 따로 사 먹으라고 평가했다는 말을 듣고는 "그거랑 다르긴 하다. 백앙금이나 요거트가 들어가 있으니까"라고 설명했다.또한 "과일 자체가 맛있고 피도 쫀득쫀득하다. 앙금과 요거트도 적절하게 들어가 있다"면서도 "문제는 그렇게 특별하지는 않았다. 내가 디저트를 안 좋아해서 그런 것 같다. 단 걸 안 먹어서 그렇다"고 덧붙였다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr