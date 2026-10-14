캣츠아이 / 하이브-게펜레코드

그룹 캣츠아이(KATSEYE)가 멤버 라라의 자작곡 'Unloveu'(언러뷰)를 음원으로 선보였다.캣츠아이는 14일 오전 9시 각종 음원 플랫폼을 통해 'Unloveu'를 발매했다. 지난 8월 발표한 세 번째 EP 'WILD' 한정반에 보너스 트랙으로 담겼던 곡이다. 멤버 라라가 작사·작곡에 참여했다.'Unloveu'는 이별 후 자신을 얽매던 감정에서 벗어나 상대를 놓아주는 과정을 담은 곡이다. 에너지 넘치는 'WILD'의 다른 수록곡과는 달리, 멤버들의 절제된 목소리와 하모니에 무게를 뒀다. 제목과 같은 노랫말을 거듭 부르며 상처를 받아들이고 회복해가는 마음을 표현했다.음원과 함께 하이브 레이블즈 유튜브 채널에 공개된 비주얼라이저도 곡의 정서에 맞춰 구성됐다. 흑백 화면 속 멤버들은 비어 있는 넓은 공간에 앉아 담담한 표정으로 노래한다. 멤버들이 자리를 떠난 뒤 의자 하나만 남은 장면으로 여운을 더했다.캣츠아이는 음악 외 분야에서도 주목받고 있다. 오는 18일에는 미국 로스앤젤레스에서 열리는 '2026 빅토리아 시크릿 패션쇼'에 참여한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr