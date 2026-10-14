민희진 / 사진=텐아시아 DB

민희진 전 어도어 대표(현 오케이레코즈 대표)가 그룹 아일릿을 두고 제기한 '뉴진스 카피' 의혹과 관련해 명예훼손·업무방해 혐의로 송치됐다. 당시 어도어 부대표였던 2명도 같은 혐의로 송치됐다.서울 용산경찰서는 지난 1일 민 전 대표와 어도어 전 부대표 이모씨, 신모씨를 검찰에 송치했다. 사건 송치 당시에는 검찰청이 존속했으며, 현재는 공소청이 해당 업무를 맡고 있다.이번 사건은 민 전 대표가 2024년 4월 제기한 표절 의혹에서 비롯됐다. 그는 당시 기자회견에서 아일릿의 오디션 포스터와 한복 화보, 데뷔 방식, 안무 등을 거론하며 뉴진스를 따라 했다고 주장했다. 기자회견 사흘 전 어도어가 낸 입장문에도 아일릿의 표절 의혹을 제기하는 내용이 담겼다.아일릿 소속사 빌리프랩은 의혹이 사실이 아니라고 반박했다. 빌리프랩은 같은 해 5월 민 전 대표가 허위 사실을 주장해 회사와 소속 아티스트에게 피해를 줬다며 경찰에 고소장을 제출했다.두 그룹의 콘셉트에 관한 주장은 뉴진스와 어도어의 전속계약 분쟁에서도 다뤄졌다. 2025년 3월 독자 활동 관련 가처분 사건에서 법원은 제출된 자료만으로 아일릿이 뉴진스를 표절했다고 보기 어렵다고 판단했다. 같은 해 10월 전속계약 유효확인 소송에서는 기획안과 화보 등에 일부 비슷한 점은 있지만, 콘셉트를 복제했다는 주장을 인정할 증거는 부족하다고 봤다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr