배우 고은아가 코 재수술에 중형차 한 대 가격을 들인 가운데, 또다시 구축 증상을 의심하며 걱정했다./사진='방가네' 유튜브 캡처

배우 고은아가 코 재수술에 중형차 한 대 가격을 들인 가운데, 또다시 구축 증상을 의심하며 걱정했다./사진='방가네' 유튜브 캡처

배우 고은아가 코 재수술에 중형차 한 대 가격을 들인 가운데, 또다시 구축 증상을 의심하며 걱정했다.지난 13일 유튜브 채널 '방가네'에는 '결혼한 지 1년 만에 웨딩 사진을 본 가족들 반응ㅋㅋㅋㅋ 미안하다'라는 제목의 영상이 공개됐다.영상에서 그룹 엠블랙 출신 미르는 결혼 1년 만에 가족들에게 웨딩 사진을 보여주게 됐다며 "미안하다"고 사과했다. 이어 웨딩 촬영 당시 누나들도 함께했다며 "나중에 진짜 좀 제대로 보여줘야겠다. 부끄럽다"고 말했다.가족들은 웨딩 사진을 보며 당시를 회상했다. 고은아는 미르의 아내를 향해 "몸매가 예쁘니까 올블랙이 잘 어울린다"고 칭찬했다. 이에 미르의 아내는 촬영 당시와 현재 체중이 5kg 차이 난다고 밝혔고, 미르 역시 10kg 차이가 난다고 덧붙였다.고은아는 웨딩 사진에 담긴 자기 모습을 살펴보다 코 상태에 의문을 제기했다. 그는 "나 진지하게 물어보겠다. 이때랑 지금이랑 나 코 들렸냐?"고 물었다. 이에 고은아의 언니는 "확실히 그렇긴 하다. 이때는 콧구멍이 밑에 있는데 지금은 아주 살짝 조금 들렸다"고 답했다. 이를 들은 고은아는 "그럼 나 어떡하냐. 또 구축이냐?"라며 걱정스러운 반응을 보였다. 미르는 "이거는 상담을 또 받으러 가야 한다"고 말하면서도 "조회수 달달하겠다"라고 농담했다.앞서 고은아는 2022년 치료 목적으로 코 수술을 받았다가 의료사고를 겪었다고 밝힌 바 있다. 이후 2023년 9시간이 넘는 코 재수술을 받았으며, 당시 수술 비용에 대해 "중형차 한 대 가격이 들었다"고 털어놔 화제를 모았다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr