제2의 백종원을 꿈꾸나…소유진, 셰프들과 붙어 다니며 친분 쌓기

배우 소유진이 유명 셰프와의 친분을 자랑하며 남다른 요리 사랑을 드러냈다.소유진은 최근 자신의 SNS에 "아... 제육김밥 먹고 싶다... 충무김밥 먹고 싶다..."라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 소유진은 넷플릭스 예능 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁'에 출연한 유명 셰프와 다정하게 포즈를 취하고 있다. 두 사람은 어깨를 맞댄 채 환하게 웃으며 친근한 분위기를 자아냈다.특히 소유진은 편안한 반소매 니트 차림으로 수수한 매력을 드러냈다. 셰프 역시 앞치마를 착용한 채 소유진과 자연스럽게 어울리며 친분을 과시했다.요식업계에서 오랫동안 활동해 온 남편 백종원에 이어 소유진 역시 유명 셰프들과 교류하며 음식에 대한 남다른 관심을 이어가는 모습이다. 평소 SNS를 통해 직접 만든 요리와 다양한 음식들을 소개해 온 만큼, 요리를 향한 애정이 엿보인다.특히 백종원이 요리연구가이자 외식사업가로 활약해 온 가운데, 소유진도 유명 셰프와 함께하는 모습을 공개하면서 부부의 공통 관심사인 음식이 다시 한번 주목받고 있다.한편 소유진은 2013년 백종원과 결혼해 슬하에 1남 2녀를 두고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr