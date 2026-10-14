8기 정숙이 임신 소식을 알렸다. / 사진=SNS

'나는 SOLO' 8기 출연자 정숙이 결혼 6개월 만에 임신 소식을 알렸다.정숙은 지난 13일 자신의 SNS를 통해 임신 사실을 전했다. 그는 "우리에게 큰 복이 찾아왔어요. 작고 소중한 우리 아기 대복이♥ 건강하게 만나자 우리"라며 태어날 아이를 향한 애정을 표현했다.이와 함께 그는 아기의 모습이 담긴 초음파 사진을 공개하며 예비 엄마가 된 기쁨을 나눴다.한편 정숙은 2022년 방송된 SBS Plus·ENA 예능 '나는 SOLO' 8기에 출연해 얼굴을 알렸으며, 2024년에는 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'에도 출연했다.지난 4월 결혼식을 올린 그는 "수많은 우여곡절 끝에 제 인생을 함께할 분과 남은 시간을 보내기로 했습니다. 서로를 응원하며 열심히 살아가려 합니다"고 결혼 소감을 밝힌 바 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr