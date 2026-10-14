보이넥스트도어 / KOZ 엔터테인먼트

그룹 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR)가 정규 1집 리패키지 발매 이후 미국 빌보드 메인 앨범 차트에 다시 이름을 올렸다.13일 빌보드가 발표한 10월 17일 자 차트에 따르면 보이넥스트도어의 정규 1집 'HOME'은 '빌보드 200' 177위에 재진입했다. 지난달 28일 발매한 리패키지 앨범 'HOME: DELUXE'의 성적이 반영된 결과다. 'HOME'은 '월드 앨범' 3위, '톱 앨범 세일즈' 9위에도 올랐으며 보이넥스트도어는 '아티스트 100' 81위를 기록했다.리패키지 앨범은 국내외 음반 차트에서도 상위권에 올랐다. 'HOME: DELUXE'는 한터차트 주간 앨범 차트(9월 28일~10월 4일) 1위를 차지했다. 같은 기간 집계된 일본 오리콘 주간 앨범 랭킹과 주간 합산 앨범 랭킹에서는 각각 4위를 기록했다. 일본 차트 성적에는 현지 발매 후 사흘간의 판매량이 반영됐다.보이넥스트도어는 이번 주 음악방송에서 수록곡 'Count To Love (Korean Ver.)' 무대를 선보인다. 오는 19일 오후 8시에는 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON 뱅킹홀에서 'BOYNEXTDOOR HOME Party'를 열고 팬들과 컴백 활동에 관한 이야기를 나눌 예정이다.투어도 이어간다. 보이넥스트도어는 지난 11일 일본 6개 도시에서 총 13회 열린 첫 월드투어 'KNOCK ON Vol.2' 공연을 마무리했다. 일본 공연에는 약 14만 명이 참석했다. 오는 30일 댈러스를 시작으로 시카고, 뉴욕, 토론토, 시애틀 등 북미 10개 도시를 찾는다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr