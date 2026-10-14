자동차 디자이너 박종서가 '서장훈의 이웃집 백만장자'에 출연한다. / 사진제공=EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'

자동차 디자이너 박종서가 '서장훈의 이웃집 백만장자'에 출연한다. / 사진제공=EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'

현대자동차 최초의 자동차 디자이너 박종서가 회사에서 받은 성과금을 집에 가져간 적이 없다고 밝혀 서장훈을 놀라게 한다. 고(故) 정주영 회장부터 정세영 회장, 정몽구 회장까지 역대 회장들의 신임을 받았던 그가 성과금을 어디에 사용했는지 궁금증을 자아낸다.14일 방송되는 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'에는 대한민국 1세대 자동차 디자이너 박종서가 출연해 성공 비결과 남다른 부의 철학을 공개한다.박종서는 현대자동차에서 25년간 자동차 디자이너로 근무하며 스쿠프, 티뷰론, 싼타○, 쏘나○, 아반○ 등 수많은 인기 모델의 탄생에 기여한 인물이다. 국내 자동차 디자인의 자립을 이끌었으며, 자동차 디자이너 최초로 임원 자리에 오르기도 했다.박종서의 첫 직장은 자동차 회사가 아닌 가전제품 회사였다. TV 디자이너로 일하던 그는 유명 잡지에 소개된 기사를 본 고 정세영 회장에게 스카우트 제안을 받았다. 이후 33세에 현대자동차 최초의 자동차 디자이너로 입사하며 인생의 전환점을 맞았다.정세영 회장의 권유로 영국 왕립예술대학 유학길에도 올랐다. 그러나 넉넉하지 않은 생활비 탓에 학교 식당 대신 벤치에 앉아 인스턴트 빵으로 끼니를 해결해야 했다. 박종서는 "냄새를 맡고 날아온 참새에게조차 빵을 떼어주기가 아까웠다"고 당시를 회상한다. 심지어 "다른 학생들이 쓰고 버린 쓰레기를 주워 모아 자동차 도면을 그렸다"고 밝혀 어려운 환경에서도 꿈을 포기하지 않았던 사연을 전한다.세계적인 자동차 디자인 강국 이탈리아의 디자이너들과 맞붙었던 일화도 공개된다. 1990년 출시된 현대자동차 최초의 2도어 쿠페 스쿠프는 박종서가 이끄는 국내 디자이너팀이 완성한 차량이다.당시 현대자동차는 미국 수출용 자동차 개발을 위해 세계적인 자동차 디자이너가 이끄는 이탈리아팀과 박종서팀을 경쟁시켰다. 미국 관계자들의 심사 결과, 예상을 뒤엎고 박종서팀이 승리했다. 박종서가 이탈리아팀을 제치고 선택받을 수 있었던 결정적인 비결은 방송에서 공개된다.박종서는 역대 회장들의 각별한 신임을 받았던 일화도 전한다. 회사 연말 행사에서 회장 바로 옆 테이블에 앉을 정도로 특별한 대우를 받았다고 한다.하지만 성공 뒤에는 뜻밖의 사연이 있었다. 박종서는 "회사에서 받은 성과금을 집에 가져온 적이 없다"고 고백한다. 이를 들은 서장훈과 장예원은 "그럼 그 돈을 어디다가..."라며 놀라움을 감추지 못한다.성과금의 행방과 박종서가 밝히는 성공의 뒷이야기는 14일 오후 9시 55분 방송되는 '서장훈의 이웃집 백만장자'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr